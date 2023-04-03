So stylst du Nike Jogginghosen für die Arbeit
Stylingtipps
Diese Jogginghosen sorgen sowohl für Tragekomfort als auch für einen professionellen Look.
Wenn du von zu Hause aus arbeitest, unterscheidet sich dein Work-Outfit wahrscheinlich kaum von dem, was du trägst, wenn du auf der Couch ein Buch liest. Vielleicht hast du noch ein altes Sweatshirt aus deiner Studienzeit, das perfekt für Filmabende ist, oder einen Blazer, den du zu wichtigen Meetings anziehst. Doch was trägst du bei allem dazwischen? Bei Nike findest du vielseitige Pieces, in denen du den ganzen Tag über stylish aussiehst. Und genau da kommen Jogginghosen ins Spiel.
Sie lassen sich nämlich auch für die Arbeit angemessen stylen. Und du wirst sehen: Es lohnt sich! Ganz gleich, ob du in einem Café sitzt und an deinem Laptop arbeitest oder dich mit einer Kollegin bzw. einem Kollegen zum Mittagessen triffst – die richtige Jogginghose ist eine (bequeme) Alternative zur Jeans, die genauso gut aussehen kann.
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Entscheidend ist jedoch, dass du ein Modell mit einer guten Passform und ein paar ansprechenden Details wählst. So sorgst du dafür, dass du jederzeit bereit für ein Meeting bist. Außerdem solltest du versuchen, die Jogginghose mit den Oberteilen, Jacken und Sneakern zu kombinieren, die du ohnehin häufig zur Arbeit oder bei anderen beruflichen Anlässen trägst. So kannst du zum Beispiel mit einem Button-down oder cleanen, weißen Sneakern dein Outfit perfekt abrunden.
So stylst du Jogginghosen für die Arbeit
1.Cord-Jogginghose aus Fleece mit Poloshirt und Air Max Schuhen
Wenn du legere Pieces wie Jogginghosen für die Arbeit stylen möchtest, ist es wichtig, dass du die richtigen Materialien auswählst. Diese Cord-Jogginghose aus Fleece ist schick genug für die Arbeit – vor allem an Tagen, an denen du dich zwanglos mit Kolleg:innen triffst oder nachmittags in einem Café arbeiten willst. Kombiniere sie ganz einfach mit einem Poloshirt oder einem Button-down im Oversize-Style, wenn du einen etwas schickeren Look anstrebst. Was die Sneakerwahl betrifft, so entscheidest du dich am besten für eine neutrale Farbe wie zum Beispiel Taupe.
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2.Cargo-Jogginghose mit Cordjacke
Wenn es bei deiner Arbeit keinen Dresscode gibt oder du von zu Hause aus arbeitest, können Jogginghosen eine gute Wahl sein. Denk aber daran, dass es auf die Details ankommt, wenn du Jogginghosen für die Arbeit stylst. Diese Hose im Cargo-Style ist nicht nur total bequem, sondern sorgt dank breitem Knöchelband und Klappentaschen auch für einen arbeitstauglichen Look. Sie lässt sich besonders gut mit einer Jacke aus griffigem Material wie z. B. Cord kombinieren.
3.Tech Fleece-Jogginghose mit Waffle One Sneakern
Bei Nike findest du mehrere bequeme Tech Fleece-Jogginghosen, die du auch zur Arbeit tragen kannst. Es stehen mehr als zwölf Farben zur Auswahl, darunter auch zweifarbige Styles. So kannst du ganz einfach dein individuelles Komplettoutfit zusammenstellen. Diese Jogginghose verfügt über Reißverschlusstaschen und eine weitere Passform an den Oberschenkeln. Sie lässt sich problemlos mit einfachen, aber eleganten Alltagsstyles wie z. B. einem Longsleeve oder Waffle One Sneakern kombinieren.
4.Weit geschnittene Jogginghose mit Air Force 1 Sneakern
Möglicherweise ist auch eine Jogginghose mit weitem Bein, die der Form einer klassischen Hose nachempfunden ist, genau das Richtige für dich. Die weiche, elastische Textur sorgt dafür, dass sich diese Hose perfekt mit einem Blazer aus Wolle, einer gut sitzenden Jacke oder einer eleganten, etwas schwereren Bomberjacke kombinieren lässt. Wenn du dir noch nicht sicher bist, ob du im Büro oder bei Meetings mit Kolleg:innen Jogginghosen tragen möchtest, kannst du für den Anfang zunächst einmal mit dieser Oversize-Velourshose experimentieren. Und um den Look perfekt abzurunden, könntest du dich beispielsweise für cleane, weiße Sneaker entscheiden.
5.Hoch geschnittene Jogginghose mit eleganter Jacke
Manchmal bleibt zwischen Arbeit und Fitnesskurs nicht mehr viel Zeit. Da ist es natürlich am besten, wenn du deine Workout-Ausrüstung bereits anhast. Diese figurschmeichelnde Jogginghose mit hohem Bund lässt sich ganz einfach über elastische Shorts oder Leggings ziehen und sorgt so dafür, dass du im Handumdrehen bereit für deine Workout-Session bist. Mit einer Statement-Jacke machst du außerdem auch auf dem Weg zum Fitnessstudio eine gute Figur. Und du kannst sie ganz einfach nach deiner Session wieder anziehen.
Text: Aemilia Madden