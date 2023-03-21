Was ist das verzögerte Auftreten von Muskelkater?

Laut dem American College of Sports Medicine ist ein verzögerter Muskelkater ein Nebeneffekt des Prozesses zur Reparatur der Muskeln.

Sport verursacht mikroskopisch kleine Risse in deinen Muskeln – ein ganz normaler Prozess, der für das Wachstum notwendig ist. Anschließend startet dein Körper den Regenerationsprozess, der eine Schwellung und Entzündung des Gewebes umfasst. Diese Entzündung verursacht die Schmerzen, so Matt Tanneberg, Arzt für Chiropraktik sowie Kraft- und Konditionstrainer.

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Die Schmerzen können verzögert eintreten, wenn du eine neue Übung oder Aktivität ausprobierst oder wenn du intensiver trainierst als normalerweise. Wenn du beispielsweise mit schwereren Gewichten trainierst, mehr Wiederholungen einer Übung machst oder länger Sport treibst als sonst, kann dies zu einem verzögerten Muskelkater führen.

Bestimmte Teile einer Übung können den Muskeln auch mehr Schaden zufügen als andere. "Der exzentrische Teil einer Übung, der manchmal auch als negativer Teil bezeichnet wird, ist hauptsächlich für die Schmerzen nach dem Workout verantwortlich", so Tom Biggart, Physiotherapeut und Kraft- und Konditionstrainer. Der Grund dafür ist laut einem Bericht, der im Mai 2019 in Frontiers in Physiology veröffentlicht wurde, dass die Muskeln während der exzentrischen Phase einer Übung weniger Muskelfasern rekrutieren, wodurch die beteiligten Fasern stärker beansprucht werden.

Der exzentrische Teil einer Übung findet dann statt, wenn du z. B. bergab läufst oder gehst. Oder wenn du bei einem Bizeps-Curl oder Squat die Abwärtsbewegung ausführst. Wenn diese Aktionen betont – oder wiederholt ausgeführt – werden, hast du danach vielleicht mehr Schmerzen, als wenn du dich auf die konzentrische (verkürzende) oder isometrische (statische) Phase einer Übung konzentrierst.

Ein verzögerter Muskelkater tritt üblicherweise 12 bis 48 Stunden nach dem Workout auf. Manchmal kann es aber auch bis zu 72 Stunden dauern.