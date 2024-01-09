Die Vorteile von Bittersalz-Bädern

Befürworter von Bittersalz-Bädern sind davon überzeugt, dass sich das darin enthaltene Magnesium im warmen Wasser auflöst und dann über die Haut in den Körper aufgenommen wird, was eine Vielzahl an Vorteilen mit sich bringt.

Warum ist Magnesium vor allem für die Regeneration nach dem Workout so hilfreich? "Magnesium ist ein lebenswichtiges Mineral in unserem Körper, das die normale Muskelfunktion, also unter anderem die Kontraktion und Relaxation des Muskels, unterstützt", erklärt Osteopath und Sportmediziner Dennis A. Cardone, der zudem als Teamarzt bei Sportereignissen wie den US Open tätig ist. Dieser Nährstoff hält nicht nur unsere Muskeln gesund und funktionsfähig, sondern auch unsere Knochen, unser Herz und fast alle anderen Organe in unserem Körper.

"Menschen mit Magnesiummangel leiden manchmal unter Muskelkrämpfen oder Muskelschmerzen", erklärt der zertifizierte Kraft- und Konditionsspezialist und Sportphysiologe Jason Machowsky. Eine kleine Studie mit professionellen männlichen Radfahrern hat ergeben, dass die Einnahme von magnesiumhaltigen Nahrungsergänzungsmitteln die Regeneration nach anstrengender, körperlicher Betätigung fördert und einen "Schutzeffekt gegen Muskelschäden" bietet. Allerdings betont Machowsky, dass Nahrungsergänzungsmittel nur unter der Aufsicht von Ärzt:innen oder Diätassistent:innen eingenommen werden sollten. Zum Glück enthalten viele Lebensmittel wie grünes Blattgemüse, Hülsenfrüchte, Nüsse, Samen und Vollkornprodukte natürliches Magnesium.

Was ist also das Problem? Machowsky erläutert, dass noch nicht geklärt sei, ob der Körper beim Baden in einem warmen Bittersalz-Bad tatsächlich Magnesium aufnimmt. "Es existieren keine wissenschaftlichen Studien, die nachweisen, dass Bittersalz in nennenswerten Mengen über die Haut absorbiert werden kann, um den Magnesiumspiegel im Blut zu beeinflussen", erläutert er.

"Die positiven Effekte eines Bittersalz-Bads lassen sich scheinbar vollständig auf das Baden im warmen Wasser zurückführen", fügt Cardone hinzu. Während Eisbäder in letzter Zeit aufgrund ihrer entzündungshemmenden Wirkung an Beliebtheit gewonnen haben, kann ein heißes Bad den Blutfluss verbessern. Ein verbesserter Blutfluss sorgt dafür, dass das Muskelgewebe besser mit Sauerstoff und Nährstoffen versorgt wird, und macht das Bindegewebe elastischer. Dies kann hilfreich sein, um Schmerzen zu lindern, die von einem verzögert einsetzenden Muskelkater verursacht werden, der auch als DOMS bezeichnet wird.

Sowohl Cardone als auch Machowsky betonen, dass es noch einen anderen indirekten Vorteil gibt, der sich positiv auf die Regeneration auswirkt. "Der entscheidende Punkt ist wohl, dass ein warmes Bad entspannend sein kann, was sich positiv auf unsere geistige und emotionale Gesundheit auswirkt", so Cardone.

Studien zeigen, dass ein warmes Bad den Hormonspiegel des Stresshormons Cortisol senken kann. Eine 2019 in der wissenschaftlichen Fachzeitschrift Sleep veröffentlichte Studie ergab, dass Teilnehmer:innen, die ein oder zwei Stunden vor dem Schlafengehen ein 10-minütiges warmes Bad nahmen, schneller einschlafen konnten und eine bessere Schlafqualität hatten. Cardone betont, dass ein guter Nachtschlaf von acht bis neun Stunden wichtig für die Regeneration und Leistungsfähigkeit der Muskeln ist.

"Angesichts der hektischen Welt in der wir leben, ist es umso wichtiger, eine ruhige Umgebung für uns selbst zu schaffen. Dazu gehört auch, sich Zeit für aktive Entspannung zu nehmen und dem Körper Ruhe und Erholung zu gönnen – egal, ob mit oder ohne Zugabe des Salzes", erklärt Machowsky.

Hinzu kommt der Placebo-Effekt, also die Reaktion des Körpers auf das, was im Gehirn passiert. Forscher:innen haben herausgefunden, dass Placebos oder inaktive Präparate wie Zuckerpillen konkrete, messbare physiologische Veränderungen herbeiführen können, die ähnliche Vorteile bieten wie Medikamente. Anders gesagt: Allein schon die Vorstellung, dass Bittersalz-Bäder Muskelschmerzen lindern und die Regeneration beschleunigen, könnte Grund genug für ihre Anwendung sein. "Wenn du davon überzeugt bist, dass sie dir helfen, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass sie dies tatsächlich tun", sagt Machowsky. Ob es spezifische Daten gibt, die belegen, dass Magnesiumsulfat der ausschlaggebende Faktor ist, spielt dabei keine Rolle.