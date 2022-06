Die 4 besten Yoga-Posen zum Entspannen, erklärt von Expert:innen

Viele Menschen auf der Welt fühlen sich gestresst. Manche mehr, manche weniger. Glücklicherweise gibt es eine Reihe von Möglichkeiten, wie du diese emotionale und körperliche Anspannung überwinden kannst – eine davon ist Yoga.

Neben besseren Schlafgewohnheiten und intrapsychischen Bewältigungsformen ist es laut Dr. Leela Magavi, Psychiaterin und Regional Medical Director for Community Psychiatry in Newport Beach, Kalifornien, aber vor allem wichtig, dass du weißt, wie du dich öfter entspannen kannst, damit du dich nicht mehr so stark unter Druck gesetzt fühlst.

"Entspannung ist in vielerlei Hinsicht eine erlernte Fähigkeit", sagt sie. "Du solltest deinen Tag so gestalten, dass er sich erholsam und wohltuend anfühlt, mit Aktivitäten, die den Körper und Geist wieder in Einklang bringen."

Yoga kann dabei sehr hilfreich sein. Laut einer Studie im International Journal of Preventive Medicine eignet sich Yoga nämlich als potenzielle Zusatzbehandlung. Im Rahmen der Forschungsarbeiten wurde festgestellt, dass Yoga Ängste, Stress und Depressionen reduzieren kann. Eine im Journal Stress & Health publizierte Studie fand außerdem heraus, dass Menschen, die regelmäßig Yoga praktizieren, in Stresssituationen weniger reaktiv handeln, sich besser entspannen können, mehr Selbstmitgefühl zeigen und von einem größeren Gespür für Sinn und Zweck berichten.

Auch wenn du nicht darauf abzielst, die Verbindung zwischen Körper und Geist zu festigen, ist Yoga laut Benedicte Gadron, R.Y.T., Yogalehrerin bei Hilton Head Health, eine Möglichkeit, um dich in einen entspannteren Zustand zu versetzen. Denn mit der Kombination aus Bewegung, tiefer Atmung und Achtsamkeit lässt sich dein System sozusagen zurück in die Werkseinstellung setzen, wenn du dich erschöpft oder überfordert fühlst. In einem Kommentar im International Journal of Preventive Medicine wird unter anderem darauf hingewiesen, dass die Verbindung von yogischen Atemtechniken und Einheiten mit Yogaposen den Blutdruck und den Cortisolspiegel (das Hormon, das mit der "Kampf-oder-Flucht"-Reaktion verbunden ist) senken kann.

Schau dir die folgenden Posen und Tipps an, um mit einer entspannenden Yoga-Übung zu starten.