Wenn du mit deinem Plan zum Abnehmen beginnst, ist die Gewichtsabnahme und das Halten deines Gewichts mit klaren, auf dich zugeschnittenen Zielen assoziiert, die immer wieder aktualisiert werden, so eine Studie aus dem Jahr 2021, die im International Journal of Qualitative Studies in Health and Well-Being veröffentlicht wurde.



Aber deine Ziele müssen realistisch sein. Wenn die von dir gesetzten Ziele für dich nicht erreichbar sind, dann riskierst du dich von Beginn an zum Scheitern zu verurteilen. Wiederholte, erfolglose Abnehmversuche können dich negativ in deinem Glauben beeinflussen, die von dir gesetzten Ziele zu erreichen.



Lösung: Setze dir kurzfristige Ziele, die du als Sprungbrett für deine langfristigen Ziele nutzt. Beispielsweise lautet dein langfristiges Ziel, 9 kg abzunehmen. Bei einem realistischen Pensum von 450 bis 900 g Gewichtsabnahme pro Woche, würde der Weg zu deinem Ziel mehrere Monate in Anspruch nehmen. Und das ist vollkommen okay.



Damit du motiviert bleibst, solltest du dir für jeden Monat ein Ziel setzen. Während des ersten Monats könnte das Ziel lauten, mindestens vier Workouts pro Woche zu absolvieren. Am Ende des Monats feierst du dann deinen Erfolg und erhöhst die Challenge. Wenn du dein Ziel verpasst hast, dann nutze das als Lernerfahrung. Passe dein Ziel an und fange von vorne an.



Dieser Ansatz nach dem Motto "langsam, aber sicher" hilft dir dabei, deinen Abnehmplan beizubehalten, klar zu befolgen und motiviert zu bleiben. Gib dir Zeit, um deine Ziele zu erreichen. Wenn du mit dem Training beginnst, lob dich selbst für jedes erreichte Ziel und jeden Meilenstein, egal ob es mit dem Abnehmen zu tun hat oder nicht.



Beispielsweise hast du vielleicht mit einem Laufplan begonnen und hast in deiner ersten Woche noch nicht einmal gut einen Kilometer geschafft. Aber in den nächsten beiden Wochen bist du nicht nur gut einen Kilometer gelaufen, sondern warst danach noch nicht einmal erschöpft. Lob dich selbst für diesen Erfolg! Selbst, wenn es die Waage noch nicht zeigt, wirst du fitter und kräftiger.

Du weißt nicht, wo du anfangen sollst? Lade dir doch die Nike Run Club App herunter!