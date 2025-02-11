Der Push-up, auch bekannt als Liegestütze, ist eine äußerst effiziente und effektive Übung, die oft ein Bestandteil von Krafttrainingsprogrammen, Boot Camps und hochintensivem Zirkeltraining ist – und das aus gutem Grund.

Push-ups können so viele Bereiche deines Körpers stärken, sagt Aine Thomas, NASM-CPT und zertifizierte Ernährungstrainerin bei The Edge Fitness Clubs. "Sie trainieren Brust, Schultern, Trizeps, Core und sogar die Gesäßmuskulatur und sind somit eine effiziente Möglichkeit, Kraft und Stabilität aufzubauen."

Push-ups sind zwar eine tolle Übung, aber du solltest sie nicht jeden Tag machen, erklärt Thomas. "Tägliche Push-ups können zu Überlastungsverletzungen führen, wenn du dich nicht richtig erholst", sagt sie. "Versuche es stattdessen drei- bis viermal pro Woche, denn so haben deine Muskeln Zeit, sich zu erholen und aufzubauen."

Steve Stonehouse, NASM-CPT, USATF-zertifizierter Lauftrainer und Director of Training and Experience bei Body Fit Training, stimmt zu: "Ich würde nicht empfehlen, jeden Tag Push-ups zu machen – nicht, weil sie ein Problem darstellen, sondern weil ich denke, dass der Körper ein wenig Zeit braucht, um sich von bestimmten Reizen zu erholen."

Bevor wir detailliert auf die vielen Vorteile von Push-ups eingehen, sollten wir uns zuallererst mit der richtigen Ausführung befassen.