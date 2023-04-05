Expert:innen erklären, warum Übungen für die Beweglichkeit der Schultern in deinem Warm-Up nicht fehlen sollten

Schulterbeweglichkeit wird oft als selbstverständlich angesehen. Mit voll beweglichen Schultern fällt schließlich vom Laufen bis zum Heben von Gewichten alles leichter. Wenn die Beweglichkeit der Schultern aber eingeschränkt ist, können Aktivitäten, die früher einfach möglich waren, zur Herausforderung werden.

"Die Schultern sind die beweglichsten Gelenke des Körpers und daher für seine optimale Funktion entscheidend", sagt Dr. Brian Lee, Ellbogen- und Schulterspezialist am Cedars-Sinai Kerlan-Jobe Institute in Los Angeles, Kalifornien, und Orthopädieberater für die PGA Tour.

Die Schulterbeweglichkeit ist so wichtig, dass Expert:innen empfehlen, spezielle Übungen dafür in die normale Warm-up-Routine aufzunehmen. Aber warum sind diese Übungen für die Beweglichkeit der Schultern so wichtig? Wir erklären dir alles, was du wissen musst.