So reinigst du deine Fußballschuhe: Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Reinigen, Trocknen und Pflegen
Produktpflege
Reinige deine Fußballschuhe nach jedem Spiel, damit sie lange halten. Wasche sie von Hand mit einem milden Reinigungsmittel und warmem Wasser. Lass sie dann an der Luft trocknen, ohne sie direkter Hitze auszusetzen, und wasche die Schnürsenkel getrennt. In diesem Artikel findest du eine vollständige Pflegeanleitung für Nike Fußballschuhe.
Zubehör
- Mildes Waschmittel
Benötigte Küchenutensilien
- Weiche Reinigungsbürste
- Tools wie Spachtel oder Schraubenzieher (optional)
- Kleine Schüssel
- Waschlappen
Leider werden neue Fußballschuhe auf dem Platz sehr schnell schmutzig. Damit deine Schuhe am Spieltag immer sauber sind und sie dir länger erhalten bleiben, solltest du sie zuhause richtig reinigen.
Wichtigste Punkte auf einen Blick
- Reinige deine Fußballschuhe nach jedem Spiel oder Training so schnell wie möglich, damit sich der Schmutz nicht festsetzt.
- Nur von Hand waschen. Werden die Schuhe in der Waschmaschine gewaschen, können dadurch die Schuhe und die Waschmaschine beschädigt werden.
- Verwende dazu ein sanftes Waschmittel, vermischt mit warmem Wasser. Auf aggressive Chemikalien oder Bleichmittel solltest du verzichten.
- Lass sie in einem Innenraum abseits von direktem Sonnenlicht, Haartrocknern und Wäschetrocknern an der Luft trocknen. Hitze beschädigt das Material.
- Wasche die Schnürsenkel separat von Hand oder in einem Wäschenetz im Kalt- und Feinwaschgang. Verwende dazu niemals einen Trockner.
- Die Fußballschuhe müssen vollständig trocken sein, bevor sie wieder getragen oder in einer Tasche verstaut werden.
So reinigst du deine Fußballschuhe
- Entferne losen Schmutz sofort nach dem Spiel. Schlage die Schuhe mit den Sohlen zusammen oder verwende einen Stab, Spachtel oder Schraubenzieher, um Schmutz von den Sohlen und Stollen zu entfernen.
- Nimm die Schnürsenkel heraus. Leg sie beiseite, um sie separat zu waschen.
- Mische in einer kleinen Schale mildes Waschmittel mit warmem Wasser zu einer Reinigungslösung zusammen.
- Bürste die Sohlen ab. Verwende eine weiche Reinigungsbürste oder eine alte Zahnbürste mit dem Reinigungsmittel.
- Schrubbe das Obermaterial. Wische Schmutz und Flecken mit einem feuchten Waschlappen und der Reinigungslösung ab.
- Gründlich abspülen. Entferne alle Seifenreste sowohl von den Sohlen als auch von der Oberseite.
- Wasche die Schnürsenkel. Wasche sie von Hand in einer Mischung aus Spülmittel und Wasser oder lege sie in ein Wäschenetz, um sie in einem Kalt- und Feinwaschgang in der Waschmaschine zu waschen. Nur an der Luft trocknen.
- Trockne die Stollenschuhe in einem Innenraum an der Luft. Lass sie fernab von Sonnenlicht, Haartrocknern und Wäschetrocknern trocknen. Stopfe sie mit Zeitungspapier voll, das Feuchtigkeit absorbieren und ihre Form erhalten wird.
So reinigst du Nike Flyknit- oder Gripknit-Schuhe
Viele Fußballschuhe von Nike sind mit einem Flyknit- und Gripknit-Obermaterial versehen, das für eine sichere sockenähnliche Passform sorgt. Dazu gehören der neue und verbesserte Mercurial Superfly – für maximale Geschwindigkeit entwickelt – und der Mercurial Vapor – der bisher leichteste Schuh der Marke.
Die Reinigung dieser Strickkonstruktionen erfordert besondere Sorgfalt. Verwende dazu eine weiche Bürste anstelle einer steifen Scheuerbürste und weiche das Obermaterial nicht ein. Wische es stattdessen mit einem feuchten Tuch und einem milden Reinigungsmittel ab. Lass es dann an der Luft trocknen.
So reinigst du Nike FlyTouch- oder Kunstleder-Schuhe
Das Obermaterial der Tiempo-Fußballschuhe von Nike aus Kunstleder ist superweich und passt sich der Form deines Fußes an, um so eine bequeme Passform zu gewährleisten, ohne dass es dabei überdehnt wird. Es ist zudem auch strapazierfähiger und kann deshalb mit einer festeren Bürste gereinigt werden. Wische die Schuhe dann mit einem feuchten Tuch und einem milden Reinigungsmittel ab.
Bedenke, dass sich das Kunstleder-Material im Laufe der Zeit an deinen Fuß anpasst. Daher musst du unbedingt darauf achten, dass die Form beim Trocknen beibehalten wird. Stopfe die Stollen leicht mit Zeitungspapier aus, während sie an der Luft trocknen.
Das solltest du vermeiden
Wenn du weißt, was du bei der Reinigung und beim Tragen von Fußballschuhen nicht tun solltest, kannst du Schäden vermeiden und die Lebensdauer deiner Schuhe verlängern.
Deine Fußballschuhe einfach in die Waschmaschine und den Trockner zu werfen, mag zwar bequem sein. Dadurch können aber das Obermaterial und die Fußplatte des Schuhs ruiniert werden. Aus diesem Grund solltest du sie unbedingt mit einer milden Reinigungsmittellösung wie einer Mischung aus Waschmittel und warmem Wasser von Hand waschen und an der Luft trocknen lassen.
Tipp: Verwende unbedingt ein mildes Reinigungsmittel. Bleichmittel und aggressive Chemikalien greifen synthetische Materialien an und können die Farbe und Textur des Fußballschuhs beeinträchtigen.
Wenn du deine Schuhe von Hand wäschst, solltest du sie nicht vollständig in Wasser einweichen, insbesondere nicht wenn die Schuhe aus Strick-Obermaterial bestehen wie etwa der Nike Flyknit und Gripknit. Wische Schmutz und Flecken mit einem feuchten Waschlappen und der Reinigungslösung ab, bevor du sie gründlich abspülst.
Schnürsenkel separat reinigen. Nimm sie aus den Schuhen und leg sie in ein Wäschenetz, bevor du sie zusammen mit der nächsten Wäsche in die Waschmaschine gibst. Sie sind aber nicht für den Trockner geeignet. Die übermäßige Hitze kann die Plastikenden der Schnürsenkel beschädigen oder dazu führen, dass die Schnürsenkel einlaufen.
Sobald deine Fußballschuhe trocken sind, sind sie bereit für das Spiel. Du solltest deine Fußballschuhe aber nur auf dem richtigen Untergrund tragen. Wenn du etwa Fußballschuhe, die für Kunstrasen bestimmt sind, auf harten Oberflächen wie Asphalt und Kopfsteinpflaster trägst, kommt es zu einem schnelleren Verschleiß der Stollen und auch die Fußplatte nutzt sich schneller ab.
Tipp: Bewahre die Fußballschuhe in einer Sporttasche auf und hol dir Slides von Nike, wenn du gerade nicht auf dem Platz stehst.
So verhinderst du, dass in deinen Fußballschuhen unangenehme Gerüche entstehen, bzw. kannst sie entfernen
Müffelnde Fußballschuhe sind leider keine seltene Angelegenheit. Dieser unangenehme Geruch entsteht durch Bakterien, die in großer Zahl an deinen Füßen wachsen. Die Bakterien an deinen Füßen stoßen übelriechende organische Säuren als Stoffwechselprodukte aus. Dazu gehört Methanthiol, dessen Geruch an fauligen Kohl erinnert. Ekelhaft, oder?
Zum Glück kannst du üblen Fußgeruch in deinen Fußballschuhen mit vielen Mitteln verhindern und beseitigen.
Geruchssprays mögen nach einer einfachen Lösung klingen; sie überdecken oft aber eher die Geruchsquelle, anstatt die Ursache zu beseitigen. Am besten reinigst du deine Fußballschuhe nach jedem Training oder Spiel. Lass sie dabei unbedingt immer vollständig trocknen, bevor du sie wieder anziehst oder in deine Sporttasche steckst. Denn durch nasse Schuhe in der Sporttasche oder die erneute Aufnahme von Fußbakterien in feuchtem Zustand können sich wieder Bakterien ausbreiten und erneut unangenehme Gerüche entstehen.
Es ist auch hilfreich, wenn die Einlegesohlen regelmäßig entfernt und separat gewaschen werden, was wiederum die Geruchsbildung verringert.
Wenn du deine Fußballschuhe zwischen den Spielen und Trainingseinheiten nicht gründlich reinigen kannst, kannst du als Notlösung immer noch Natriumbicarbonat verwenden. Natriumcarbonat wirkt dabei als natürliches Deo, das Geruchsstoffe und Bakterien absorbiert. Vermische eine viertel Tasse Natriumbicarbonat, eine viertel Tasse Backpulver und eine halbe Tasse Speisestärke und verteile die Mischung auf zwei Socken. Binde jede Socke oben zu und steck je eine in jeden Schuh und lass alles über Nacht einwirken.
Häufig gestellte Fragen
Wie reinigt man Flyknit- oder Gripknit-Fußballschuhe am besten?
Fußballschuhe mit Strickkonstruktionen wie der Nike Flyknit und Gripknit sollen mit einer weichen Bürste anstatt mit einer steifen Scheuerbürste gereinigt werden. Weiche das Obermaterial dabei auch nicht ein. Wische es stattdessen mit einem feuchten Tuch und einem milden Reinigungsmittel ab. Lass sie an der Luft trocknen.
Kann ich Fußballschuhe in der Waschmaschine waschen?
Du solltest Fußballschuhe immer mit der Hand waschen, um sie nicht zu beschädigen. Bürste sie dazu mit einer milden Reinigungsmittellösung wie etwa einer Mischung aus Waschmittel und warmem Wasser ab und lass sie an der Luft trocknen.
Kann ich Fußballschuhe im Trockner trocknen?
Durch zu große Hitze können Fußballschuhe beschädigt werden. Deshalb solltest du sie lieber an der Luft trocknen. Wäschetrockner, Haartrockner oder direkte Sonneneinstrahlung eignen sich überhaupt nicht zum Trocknen von Fußballschuhen.
Wie bekommt man den Geruch aus den Fußballschuhen?
Üble Gerüche entstehen in Schuhen, wenn Schweiß und Feuchtigkeit eingeschlossen werden, wodurch sich die Bakterien an deinen Füßen stark vermehren können. Die regelmäßige Reinigung von Fußballschuhen kann dazu beitragen, dass sich diese Bakterien nicht festsetzen können. Wenn deine Fußballschuhe jedoch unangenehm riechen, obwohl du sie oft wäschst, kannst du deine Fußballschuhe innen nach jeder Reinigung mit einer Lösung besprühen, die zu gleichen Teilen aus weißem Essig und Wasser besteht. So kannst du Gerüche neutralisieren und Bakterien bekämpfen. Lass sie an der Luft trocknen.
Wie oft sollte man Fußballschuhe reinigen?
Wenn du deine Fußballschuhe nach jedem Spiel oder Training so schnell wie möglich reinigst, kannst du so ihre Lebensdauer verlängern.
Kann man die Schnürsenkel von Fußballschuhen in der Waschmaschine waschen?
Ja. Ziehe einfach die Schnürsenkel aus den Fußballschuhen und entferne festsitzende Rückstände mit einer frischen Zahnbürste. Lege sie dann in ein Wäschenetz und gib sie mit der nächsten Wäsche in die Waschmaschine. Deine Schnürsenkel eignen sich jedoch nicht für den Trockner, weil ihre Plastikenden dann durch die Wärme beschädigt werden und die Schnürsenkel einlaufen können. Lass die Schnürsenkel stattdessen einfach an der Luft trocknen.
Wie sorgt man dafür, dass Fußballschuhe länger halten?
Reinige deine Fußballschuhe nach jedem Training oder Spiel so schnell wie möglich, damit sich Schmutz und geruchsverursachende Bakterien nicht festsetzen können. Achte auf die richtigen Pflegehinweise, um Schäden zu vermeiden. Vermeide beispielsweise aggressive Reinigungsmittel und trockne deine Fußballschuhe oder Schnürsenkel niemals im Trockner. Außerdem solltest du deine Fußballschuhe nie außerhalb des Spielfelds tragen, da sie durch harte Oberflächen beschädigt werden können.