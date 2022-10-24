Alles, was du wissen musst, um deinen ersten Ultramarathon zu laufen

Wie viel du für einen Ultramarathon trainieren solltest, hängt von deiner Fitness und deiner Lauferfahrung, der Länge des Laufs und dem Schwierigkeitsgrad der Strecke ab.

Läufer:innen, die gerade ihren ersten 5-km-Lauf hinter sich gebracht haben, brauchen mehr Vorbereitungszeit als erfahrene Marathonläufer:innen. Allerdings brauchen selbst erfahrene Marathonläufer:innen sechs Monate oder mehr für die Vorbereitung auf einen Lauf von 50 km, wenn er über große Höhenunterschiede und steiniges Gelände führt, sagt Katie McGee, die dreimal für Marathons bei Olympischen Spielen qualifiziert war und eine von McMillan zertifizierte Lauftrainerin ist.

Generell empfiehlt David Roche, Ultraläufer, Coach und zweimaliger USATF-Trail-Landesmeister, sechs Wochen lang mindestens 30 bis 50 Kilometer pro Woche zu laufen, bevor du für einen Lauf über 50 Kilometer trainierst. Durch dieses Pensum bist du sehr gut auf die Anforderungen an Kraft und Fitness vorbereitet, die zum Trainieren für 50 km nötig sind und dein Verletzungsrisiko wird bei dieser Distanz geringer, erklärt er.

Denk aber immer daran, dass du bei deiner Planung auch das Gelände berücksichtigen solltest, durch das die Strecke verläuft. Am besten arbeitest du mit einer/einem Lauftrainer:in, die/der auf Training für Ultramarathon spezialisiert ist. Sie/er kann dir eine realistischere Sicht darauf vermitteln, wie du dich auf den Ultramarathon deiner Wahl vorbereiten solltest.