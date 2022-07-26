Die beste Kinderbekleidung von Nike für das neue Schuljahr

14 Bekleidungs-Essentials für das neue Schuljahr für Kinder jeden Alters
Einkaufs-Guide
Von Hoodies über Jogginghosen bis hin zu Sneakern – hier findest du die beste Nike Ausrüstung für das neue Schuljahr.
Für viele Kinder ist das neue Schuljahr eine aufregende Zeit. Sie treffen Klassenkamerad:innen wieder und können sich neue Outfits aussuchen.
Für die Erwachsenen kann diese Zeit allerdings stressig sein. Ob Dresscode oder Materialien, die für verschiedene tägliche Aktivitäten geeignet sind (wie Sportkleidung) – praktische Kleidung ist hier das A und O.
Die Lösung: Die Outfits der Kleinen sollten sich nicht nur für den ersten Schultag eignen, sondern auch für den Spielplatz. Wähle am besten Kleidung, die bequem ist und den Style der Kinder widerspiegeln. Schau dir die beste Nike Bekleidung und Schuh-Essentials für das neue Schuljahr an.
Quick Takeaways
- Nike offers recommendations for three groups: little kids (sizes 4T to 7), big kids (sizes XS to XL) and pre-teens.
- Key apparel picks include hoodies, joggers, tees, track jackets and more.
- Footwear picks span Air Force 1, Air Max, Dunk and Pegasus silhouettes.
- Dri-FIT options are available across all groups for active school days.
- The pre-teen section covers performance-ready styles built for the athlete in between childhood and teenage years.
- Shop by group below, or browse the full Nike kids collection.
Back to School Essentials for Little Kids (Sizes 4T to 7)
1. Nike T-Shirt für jüngere Kinder
Bei Essentials für das neue Schuljahr gilt: Man kann nie genug T-Shirts haben. Wähle weiche Baumwollmischgewebe für den Alltag oder ein Nike Dri-FIT T-Shirt für aktivere Tage. Dieses leichte Material leitet den Schweiß von der Haut ab für einen kühlen und trockenen Tragekomfort, wenn die Kinder an einem heißen Tag toben.
2. Nike Kleid für jüngere Kinder
Wenn dein Kind am ersten Tag im neuen Schuljahr eher herumtoben wird, empfehlen wir Kleidung, die bequem, elastisch und weit ist.
Zum Beispiel das hier: ein Nike Kleid für jüngere Kinder aus weichem Material und mit einem weiten Schnitt. Du kannst das Kleid mit Shorts und Tights kombinieren. So kann sich dein Kind sicherer fühlen und sieht dabei stylish aus.
3. Nike Dri-FIT Poloshirt für jüngere Kinder
Wenn dein Kind lieber schickere Outfits trägt oder es der Dresscode erfordert, sind Poloshirts eine einfache Lösung. Das Nike Dri-FIT Poloshirt für jüngere Kinder sorgt dank des schweißableitenden Materials für trockenen Tragekomfort – im Klassenzimmer, auf dem Spielplatz und beim Abendessen mit der Familie.
4. Nike Sportswear Club Fleece-Jogginghose für jüngere Kinder
Wenn der Herbst beginnt, halten die bequemen Nike Sportswear Club Fleece-Jogginghosen für jüngere Kinder wohlig warm. Das unkomplizierte Design bietet angenehmen Tragekomfort und dank der weichen Innenseite kann dein Kind perfekt am Wochenende zu Hause entspannen.
5. Nike Sportswear Club Fleece-Hoodie für jüngere Kinder
Der bequeme Nike Sportswear Club Fleece-Hoodie für jüngere Kinder ist dank angerautem Fleece weich und warm und hat eine lockere, weite Passform. Wundere dich nicht, wenn dein Kind ihn nie wieder ausziehen möchte.
(Verwandter Artikel: 5 einfache Tipps zum Waschen deines Hoodies, damit er weich und kuschelig bleibt)
7 Essentials für das neue Schuljahr (Kindergrößen XS–XL)
1. Nike Freizeithosen für ältere Kinder
Nike Freizeithosen sind aus mehreren Gründen ideal für das neue Schuljahr. Sie sind vor allem bequem und elastisch wie eine Sporthose. Aber ihr Schnitt ist passgenauer als bei einer Jogginghose.
Außerdem sind sie praktisch – viele haben Reißverschlusstaschen und einen elastischen Bund mit Kordelzug für eine personalisierte Passform. Beispielsweise bieten die Nike Sportswear Funktionshosen für ältere Kinder zwei Taschen (eine mit Reißverschluss und eine mit aufgenähter Klappe). Die Passform läuft an den Knöcheln schmal zusammen, damit der Look clean ist und die Kinder ihre Lieblingsschuhe zeigen können.
2. Nike Sportswear Fleece-Trainingshosen für ältere Kinder
Wenn die Temperaturen sinken und deine Kinder warme Kleidung brauchen, entscheide dich für eine Nike Sportswear Trainingshose mit Fleece. Damit haben es Kinder ganz sicher wohlig warm. Einige Styles haben ein Schlaghosendesign, andere sind enger um die Knöchel. So ist für jeden Geschmack etwas dabei.
3. Nike Sportswear Icon Clash Rock für ältere Kinder
Wenn deine Kinder modische Akzente setzen möchten, schau dir die Kleider und Röcke von Nike an. Unter diesen findest du fließende Styles mit auffälligen Mustern und sportliche Designs wie den Nike Dri-FIT Icon Clash Two-in-One Trainingsrock. Dieser Rock bietet integrierte elastische Shorts und eignet sich ideal für den Unterricht oder den Sport nach der Schule.
4. Nike Sportswear Tracksuit für ältere Kinder
Wenn dein Kind Kombilooks mag, schau dir die Nike Tracksuits für Kinder an. Tracksuits bieten einen lässigen, relaxten Look, der gleichzeitig perfekt abgestimmt ist und sind deswegen seit Jahrzehnten ein unverkennbarer Nike Style. Da sie vielseitig sind, eignen sie sich auch perfekt für Kinder – ob im Alltag oder um sich vor einem Spiel aufzuwärmen.
5. Nike Sportswear Club Hoodie für ältere Kinder
Wie ein Mäppchen mit frisch gespitzten Bleistiften und ein Rucksack ist auch ein Hoodie unverzichtbar für das neue Schuljahr. Kinder können an kalten Tagen einen weichen Nike Sportswear Fleece-Hoodie mit einer Jacke kombinieren oder ihn ausziehen und um die Taille binden, wenn die Temperaturen am Nachmittag steigen.
6. Nike Air Force 1 für ältere Kinder
Dank der großen Auswahl an Farbgebungen und Designs für Kinder, einschließlich Low-, Mid- und High-Top-Styles, kannst du mit dem Nike Air Force 1 nichts falsch machen. Die Nike Air Force 1 LV8 Next Nature-Sneaker bieten ein mehrfarbiges Design, Nike Air-Dämpfung für Komfort und eine Gummisohle für Traktion. Für den klassischeren Look empfehlen wir die komplett weißen Low Tops.
Nike Schuhe für ältere Kinder gibt es ab Größe 35,5 bis 40. Schau dir die Nike Air Force 1 für Erwachsene an, wenn deinem Kind diese Größen zu klein sind.
(Verwandter Artikel: So reinigt man Air Force 1 Schuhe)
Back to School Essentials for Pre-Teens
Pre-teens need more than just the basics. They’re finding their style, and their back-to-school clothes should reflect that. These picks blend performance and style, with options that work from the classroom to practice without missing a beat.
1. Nike Studio Fleece Crew
For the pre-teen who wants to show off their style, a colorful Studio Fleece Crew sweatshirt is just the option for them to mix and match. Layer a polo or jersey underneath and let the collar pop out, or wear it solo. It’s up to them how to style their Nike clothes for pre-teens.
2. Nike Sweater Tank
Equal parts comfort and style, the sweater tank is an iconic piece of their almost-a-teenager uniform. Let it serve as a base layer for early morning classes or sports practice. They can finish the look with a hoodie, track jacket or long-sleeve tee on top.
3. Nike Sportswear Skort
Your pre-teen doesn’t have to be heading to the tennis court or golf green to throw on a skort. These soft, stretchy bottoms have all the comfort of shorts, while adding a more fashion-forward touch. If your pre-teen has been experimenting with their personal style, refresh their back-to-school look with a skort they’ll want to wear Monday through Friday.
4. Air Zoom Pegasus
With the life of a pre-teen often feeling like it's on overdrive, they need a pair of shoes that can get them from class to practice to after-school hangs unscathed. Consider the Air Zoom Pegasus as one of the best Nike shoes for back to school, as it’s built to serve them in motion. The lightweight foam and springy air unit keep them comfortable on their feet.
5. Nike Sportswear Tech Fleece Jogger
Before you know it, summer weather will be over, so while you do your back-to-school shopping, stock up on cool-weather staples for your pre-teen, like a light pair of Nike Sportswear Tech Fleece Joggers. Designed to be smooth yet soft, they’ll keep your kid comfortable and looking cool.
6. Nike Sportswear Tee
These days, they may ask you to drop them off down the block, but you’ll earn major cool points with your pre-teen if you let them pick out a Nike Sportswear Tee that shows off their personal style. Whether it’s bold and graphic or something more low-key, they’ll have something comfortable and durable to wear all day long. (You may even want to buy them in bulk).
FAQs
What should kids wear for back to school?
Back-to-school clothes should be comfortable enough to get them from the start of their day through the final bell. Look for durable or soft materials, while letting your kid or pre-teen show off a bit of their style.
What Nike shoes are best for back to school?
The best Nike shoes for back to school include sneakers like Air Force 1s, Nike Pegasus, and the Air Max 95. They’re fashion-forward yet durable enough to get kids through hours on their feet.
What Nike clothes are good for active kids at school?
For active kids, the best back-to-school clothes are ones they can get dirty in. A cotton Nike Sportswear Tee or a pair of Tech Fleece Joggers will stand up to a full day of activities and can be thrown in the wash afterward.
What's the difference between big kids and little kids Nike sizing?
Nike clothes for little kids will be listed in sizes 4T to 7. Big kids’ sizes run from XS to XL.
What Nike styles are best for pre-teens?
For pre-teens, the best Nike clothes are styles that work with their busy schedules, from getting dressed in the morning through extracurriculars. Look for styles that let them show off a bit of personality, while still being tough enough to meet their needs. That means tops like the Mavn Dri-FIT top or Nike Sportswear tee, bottoms like Nike Tech Fleece Jogger, along with footwear like Nike Rift and Air Zoom Pegasus.
Are Nike Dri-FIT clothes good for school?
Nike Dri-FIT clothes are great for school, as they will keep kids comfortable thanks to a smooth, stretchy feel and easy-drying ability.
What Nike hoodies are best for back to school?
Any Nike hoodie is great for back to school, but you can look at favorite styles like the Nike Sportswear Club Fleece and the Tech Fleece if you want something you know they’ll love.
How do I choose between Nike joggers and track pants for school?
If you’re deciding between Nike joggers and track pants, you can’t go wrong with either choice. Both offer soft, comfortable designs for your kid to wear to school. If you want to prioritize warmth, Tech Fleece joggers are a great choice. For a durable option they can wear all day, track pants will meet all their needs.