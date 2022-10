Wenn du deine Kleidung, insbesondere Teile aus Baumwolle, mit kaltem Wasser wäschst, läuft sie nicht so schnell ein und die Farben bleiben länger erhalten. Kaltes Wasser lässt Kleidung auch weniger knittern, was sowohl Zeit als auch die mit dem Bügeln verbundenen Energiekosten spart. Hoodies, Cardigans, Strickjacken oder Pullover wäschst du am besten mit kaltem Wasser im Schonwaschgang.

Wenn du mit warmem Wasser wäschst, verbraucht deine Waschmaschine ca. 90 Prozent an Energie für die Erwärmung des Wassers. Wenn du deine Kleidung mit kaltem Wasser wäschst, senkt das also deinen Stromverbrauch und verringert zudem deinen ökologischen Fußabdruck.

Wenn du die Zeit hast, ist es noch nachhaltiger, deinen Hoodie von Hand zu waschen. Weiche ihn einfach 20 Minuten lang in kaltem Wasser und etwas Waschmittel ein und spül ihn anschließend in einer kleinen Wanne aus. Wenn du ganz sicher gehen möchtest, sieh dir das Pflegeetikett an.