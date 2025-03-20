Wenn du dich gern vor dem Wäschewaschen drückst, ist dieser Vorschlag wahrscheinlich Musik in deinen Ohren. Manche Kleidungsstücke, z. B. verschmutzte Trainingsbekleidung, müssen nach jedem Tragen gewaschen werden. Bei einem Hoodie ist das aber nicht nötig. Es ist völlig in Ordnung, ihn erst nach dem fünften oder sechsten Tragen zu waschen.

Allgemeinen gilt: Je öfter du deine Kleidung wäschst und in den Trockner gibst, desto schneller verblasst sie. Waschen kann auch dazu führen, dass Materialien ihre Form und Farbe verlieren oder es zum sogenannten Pilling kommt (lose Fasern, die sich zu kleinen verfilzten Faserkügelchen formen). Bei der Reinigung deines Hoodies gilt: Weniger ist mehr. Falls du Sorge hast, dass er vielleicht nicht mehr wie frisch gewaschen riecht, kannst du ein Textilerfrischerspray verwenden, um Gerüche zwischen den Wäschen zu neutralisieren.