Die besten Nike Schwimmanzüge für Kinder

Die beste Nike Badebekleidung für Kinder
Einkaufs-Guide
Für einen Tag am Strand oder Pool muss das Badeoutfit für Kinder bequem und robust sein sowie Schutz vor der Sonne bieten. Bei uns wirst du fündig!
Wenn der Sommer oder der Urlaub in sonnigen Gefilden näher rückt, ist es Zeit, sich über die Badebekleidung für die Kinder Gedanken zu machen – und die muss den Schwimmunterricht, Ferienlager oder lange Tage am Strand aushalten. Und da Kinder bekanntlich wachsen und wachsen, sind die Sachen vom letzten Sommer möglicherweise schon zu klein.
Wenn du nach neuer Badebekleidung für Kinder suchst, sieh dir unbedingt die besten Modelle von Nike an. Ob langärmlige Badeshirts, die vor der Sonne schützen, oder funktionelle Badeshorts und Einteiler: Schau dir die besten Nike Modelle für Mädchen und Jungen an.
Die besten Nike Badeanzüge für Mädchen
1.Nike Essential One-Piece Badeanzug
Der Nike Essential One-Piece Badeanzug ist ein klassischer, funktioneller Badeanzug für den ganzen Sommer. Das Racerback-Design und der reguläre Beinausschnitt sorgen dafür, dass Kinder damit jeder Wasseraktivität sorglos nachgehen können.
2.Nike Water Dots Two-Piece Badeanzug
Dieser sportliche Zweiteiler besteht aus einem asymmetrischen Oberteil und einem hochgeschnittenen Höschen. Beide haben ein verspieltes Design, kräftige Farben und ein Punktmuster. Mit seinem Crossback-Design bietet dieses Modell Komfort und Mobilität, wodurch es perfekt für den Schwimmunterricht, Surf-Stunden oder andere Wasseraktivitäten von jungen Athletinnen geeignet ist.
3.Nike Script Logo Midkini
Dank der ergonomischen Passform und den eng anliegenden Crossback-Trägern des Oberteils kann dieses Modell mit allen aktiven Kindern mithalten. Der Midkini (eine Mischung aus Bikini und Tankini) besteht aus einem mittellangen Top und einer dazu passenden Bikinihose. Er ist in zahlreichen Farben erhältlich, wobei auf der Vorderseite immer ein auffälliger Nike Schriftzug prangt.
4.Nike Short-Sleeve Zip Legsuit
Für Kinder, die am liebsten den ganzen Tag auf dem Bodyboard oder Surfbrett verbringen, ist der Nike Short-Sleeve Zip Legsuit genau das Richtige. Dank der großzügigen Bedeckung der Haut und der eng anliegenden Passform ist ein Legsuit optimal für aktive Wassersportarten. Außerdem wird die Haut so zusätzlich vor Sonne geschützt (aber nicht vergessen, die unbedeckten Körperpartien mit Sonnenschutz einzucremen).
5.Nike Swoosh Long-Sleeve Hydroguard
Wer zusätzlichen Sonnenschutz braucht, ist mit einem Badeshirt richtig beraten. Dieses Hydroguard-Oberteil bietet einen UPF (ultraviolet protection factor, Schutzfaktor vor UV-Strahlen) von 40+. Darüber hinaus leitet die Nike Dri-FIT-Technologie Schweiß und Feuchtigkeit von der Haut weg, sodass der Körper kühl und trocken bleibt.
Die beste Nike Bademode für Jungen
1.Nike Heather Long-Sleeve Hydroguard
Um den Oberkörper gegen UV-Strahlen zu schützen, hat das Nike Heather Hydroguard Swim Shirt lange Ärmel, sodass die Kids sowohl im Wasser als auch an Land geschützt sind. Das Shirt besteht aus schweißableitenden Materialien, damit der Körper in der Sonne kühl und trocken bleibt.
2.Nike Shark Stripe und Nike Sea Friends Volley Shorts
Diese Badeshorts haben lustige und farbenfrohe Prints. Sie haben eine sichere und maßgeschneiderte Passform mit einem elastischen Bund, anpassbarem Kordelzug innen und integriertem Mesh-Slip. Außerdem gibt es hinten eine Mesh-Tasche, in der kleinere Gegenstände verstaut werden können und schnell wieder trocknen. Die Beininnenlänge von ca. 20 cm endet kurz über dem Knie.
3.Nike Heather Half-Sleeve Hydroguard
Wenn dein Kind kurze Ärmel lieber mag, entscheide dich für dieses Hydroguard-Oberteil mit Sonnenschutzfaktor 40+ und halben Ärmeln. Dieses Oberteil hat einen Nackenbesatz innen, der ein Scheuern beim Schwimmen oder Spielen verhindert. Das weiche Nike Dri-FIT-Material leitet Feuchtigkeit weg von der Haut und ermöglicht ein schnelles Trocknen.
Text: Claire Tak