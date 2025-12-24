Pronation und Supination: Was ist der Unterschied?

Wenn du gehst oder läufst, verändern deine Füße ganz subtil die Gewichtsverteilung. Dieser Vorgang wird als Pronation bzw. Unterpronation bezeichnet, je nachdem, in welche Richtung deine Füße bei jedem Schritt „abrollen“.

„Bei der Pronation knickt der Fuß nach innen, wodurch sich das Gewicht auf den inneren Rand des Fußes verlagert. Unterpronation ist das Gegenteil: Der Fuß knickt nach außen, sodass das meiste Gewicht auf dem äußeren Rand des Fußes landet“, erklärt Carol Mack, D.P.T., Kraft- und Konditionstrainerin, Physiotherapeutin und Trainerin in Cleveland, Ohio. „Diese Bewegungen sind normal und treten bei jedem unserer Schritte auf. Manche Menschen knicken jedoch stärker nach innen oder außen ab als andere.“

In diesem Fall spricht man von Überpronation oder Übersupination (Unterpronation). Das kann sich auf das Gangbild und die sportliche Leistung auswirken.



Kurze Definitionen