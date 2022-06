Was ist der Unterschied zwischen Laufen und Joggen?

Schon ein Kilometer Laufen und auch Joggen wirken sich positiv auf die Gesundheit aus. Laut dem U.S. Center for Disease Control and Prevention können die meisten Erwachsenen viel für ihre Stimmung und ihre Schlafqualität tun und gleichzeitig ihr Risiko für Herzkreislauferkrankungen und chronische Krankheiten senken. Dazu sollten sie zwei bis fünf Stunden pro Woche moderaten oder intensiven Sport treiben. Sowohl Laufen als auch Joggen fallen in diese Kategorie.

Für Läufer:innen kann Joggen eine wichtige Rolle in ihrem Trainingsplan spielen. Und für Jogger:innen gilt: Ab und zu ein bisschen Tempo in Form eines gelegentlichen Sprints stellt eine spannende Herausforderung dar, wobei der tatsächlich Pace gar nicht wichtig ist. Für was auch immer du dich entscheidest: Beide Aktivitäten bieten Vorteile und können dir helfen, den Laufsport lieben zu lernen und ein langes, aktives Leben zu führen.

