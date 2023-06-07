Alles, was du über das Laufen auf dem Laufband gegenüber dem Laufen im Freien wissen solltest.

"Laufbänder passen sehr gut in jede Laufroutine, sagt Jeffers. Er fügt hinzu, dass zu den wichtigsten Vorteilen von Laufbändern gehört, dass sie sich oft in klimatisierten Räumen befinden. Auch kannst du Faktoren beeinflussen, die im Freien nicht so einfach verändert werden können — zum Beispiel die Geschwindigkeit und die Steigung.

Außerdem ist der Untergrund weicher als bei normalem Boden, was deine Knochen und Gelenke dauerhaft schützen kann. Du kannst ein Laufband auch zur aktiven Regeneration verwenden.

"Wahrscheinlich ist es auch gelenkschonender, weil die Oberfläche des Laufbands eher flach und gleichmäßig ist und durch die Struktur ist der Aufprall geringer als beim Boden im Freien", erklärt Jou. "Daher hat das Laufband große Vorteile, wenn du dich von Verletzungen erholst oder unter Gelenkbeschwerden oder -schmerzen leidest", sagt er.

"Wenn du unter kardiovaskulären Beschwerden, Problemen mit dem Gleichgewichtssinn, Schwindel oder Benommenheit leidest oder dich von einer Operation oder einer Verletzung im Unterkörper erholst, solltest du gemeinsam mit einer medizinischen Fachkraft herausfinden, ob das Laufband für dich am besten geeignet ist", so Jou.

"Das Laufen auf dem Laufband gilt als Aktivität mit relativ niedriger Belastung, aber individuelle Faktoren wie schlecht sitzende Schuhe, vorhandene Beschwerden und deine Lauftechnik können das Verletzungsrisiko erhöhen", erklärt Jou.

"Läuferknie, Schienenbeinkantensyndrom, Stressfrakturen, Achillessehnen-Tendinitis, Plantarfasziitis und muskuläre Ungleichgewichte können durch die Monotonie und die gleichbleibende Oberfläche des Laufbands im Vergleich zum Laufen im Freien verstärkt werden", so Jou.

"Allerdings können Workouts auf einem Laufband gut für Anfänger:innen sein, weil sie die Steigung und die Geschwindigkeit dabei selbst bestimmen können. Zudem können sie das Tempo und die Intensität des Workouts kontrollieren, was es teilweise einfacher macht, eine einheitliche Geschwindigkeit beizubehalten oder Intervallläufe zu trainieren", erklärt er. Natürlich kannst du durch Training in einer kontrollierten Umgebung deine Energie auf dein Workout konzentrieren und wirst nicht von unvorhersehbaren externen Faktoren wie dem Wetter abgelenkt. "Theoretisch können Workouts dadurch effektiver werden", fügt Jou hinzu.

Allerdings werden beim Laufen auf dem Laufband aufgrund der flachen und gleichmäßigen Oberfläche des Laufbands möglicherweise bestimmte Muskelgruppen nicht so effektiv beansprucht wie beim Laufen im Freien. Da das Laufen auf dem Laufband sehr gradlinig und gleichförmig ist, bist du vielleicht nicht auf die Unregelmäßigkeiten beim Laufen im Freien vorbereitet. Wenn du im Freien läufst, solltest du die Beschaffenheit der Strecke, die Steigungen und Gefälle sowie die Temperaturen berücksichtigen.

Aufgrund der Unterschiedlichkeiten des Geländes im Freien und der möglichen Gefälle der Laufwege werden die stabilisierenden Muskeln der Gelenke und Füße – einschließlich der vorderen Schienbeinmuskeln – die Wadenmuskeln sowie die Hüftabduktoren und -adduktoren anders beansprucht als beim Laufen auf dem Laufband.

"Das Laufen auf dem Laufband kann ein guter Anfang für Läufer:innen sein, aber beim Laufen im Freien werden mehr Muskeln beansprucht, besonders in den Beinen, wenn du unebenes Gelände und verschiedene Steigungen bewältigst", sagt Jou.

"Außerdem kann das ausschließliche Laufen auf dem Laufband zu unterentwickelten Oberschenkelrückseiten, Gesäßmuskeln, Waden, Hüftstabilisatoren sowie Adduktoren und Abduktoren (die Muskeln, die für die seitlichen Bewegungen der Beine verantwortlich sind) führen, da das Laufen sehr eintönig ist – besonders aufgrund der flachen Oberfläche des Bands", so Jeffers.

"Einige Folgen, die mit dem Training auf dem Laufband im Zusammenhang stehen, wie Verspannungen der Hüftbeuger durch sich wiederholende Vorwärtsbewegungen, schwächere Gesäßmuskeln oder geringere Core-Aktivierung wegen der Eintönigkeit und der geringeren Anforderungen an Balance und Stabilisierung, können zu muskulären Ungleichgewichten führen oder diese verstärken. So kann es sogar zu einer Fehlhaltung im unteren Rücken kommen, nämlich dem Hohlkreuz", erklärt Jou.

"Du kannst dein Training auf dem Laufband so intensivieren, dass es vergleichbar mit dem Laufen im Freien ist, indem du zum Beispiel die Steigung auf 1.0 erhöhst", sagt Jason Machowsky, Kraft- und Konditionstrainer, Ernährungsberater und Sportphysiologe.