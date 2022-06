Die besten kostenlosen Workouts in der Nike Training Club App

Auch wenn du es dir auf die Fahne geschrieben hast, jede Woche 150 Minuten Training von moderater Intensität (oder 75 Minuten von hoher Intensität) zu absolvieren, so wie es die Centers for Disease Control and Prevention empfehlen, kann es manchmal dennoch schwierig sein, diese Minuten auch wirklich voll zu bekommen. Glücklicherweise bietet die Nike Training Club (NTC) App zahlreiche kostenlose Workouts, die du überall und ohne Equipment machen kannst.

Wenn du gerade erst deine Fitness Journey beginnst (oder einfach etwas Abwechslung brauchst), dann versuch Bewegungen zu finden, an denen du Spaß hast: und zwar während oder nach dem Workout. Sportpsychologe Mark Aoyagi, Ph.D., C.M.P.C., Co-Direktor für Sport- und Leistungspsychologie an der University of Denver Graduate School of Professional Psychology, schlägt vor das zu machen, was sich für dich natürlich anfühlt.

"Finde etwas, an dem du Freude hast. Viele Menschen sehen Workouts als etwas an, das unangenehm sein muss und ihnen keine Freude bereiten darf. In anderen Worten ist es für sie Arbeit", erklärt er. "Aber an und für sich ist ein Workout ja nur eine Art von Bewegung, die deinem Körper ein paar Gesundheitsvorteile wie Kraft, Ausdauer, Flexibilität oder innere Stärke beschert, je nachdem, was du verbessern (oder spüren) möchtest."

Außerdem merkt er an, dass du größere Vorteile erhältst, wenn du ein Workout machst, bei dem du Spaß hast, da du es wahrscheinlich öfter machen und somit auch länger am Ball bleiben wirst. Eine Studie aus dem Jahr 2003 kam zu dem Ergebnis, dass diejenigen, denen ihr Training Freude bereitet, körperlich aktiver waren. In einer qualitativen Studie aus dem Jahr 2013 kamen Forscher:innen zu dem Schluss, dass wenn einer Person die körperliche Betätigung Freude bereitet, dies auch dazu führen kann, dass sie länger am Ball bleibt.

Die NTC App bietet Hunderte kostenlose Workouts für alle Fitnesslevel, von denen viele kein Equipment erfordern (von einer Yogamatte mal abgesehen). Im Folgenden stellen wir dir für den Einstieg acht davon vor. Lade dir einfach die NTC-App herunter, suche nach den folgenden Workouts und leg los!