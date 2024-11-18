Football Stories: Giulia Gwinn

In Zusammenarbeit mit Rebel Girls
Giulia Gwinn
Erfahre, wie Giulia Gwinn und ihre beste Freundin gemeinsam ihre schweren Verletzungen überstanden und stärker denn je auf das Spielfeld zurückkehrten.
Giulia Gwinn. Mittelfeldspielerin. Deutschland. Geboren am 2. Juli 1999.
Als sich Giulia bei einem wichtigen Spiel am Knie verletzte, war sie am Boden zerstört. Fast ein Jahr sollte es dauern, bis sie wieder mit ihrem Team spielen konnte. Als sie im Krankenhaus lag, verzweifelte Giulia immer mehr – Ein Comeback schien so weit entfernt zu sein.
Während ihrer ersten Wochen in der Physiotherapie konnte sie nur daran denken, wieder auf dem Fußballplatz zu stehen. Doch es gab ein Licht am Ende des Tunnels.
"Ich erkannte, dass ich in der Lage war, mich zurückzukämpfen. Jetzt habe ich mehr Selbstvertrauen."
Sie hatte eine Leidensgenossin: Eine Teamkollegin war zur gleichen Zeit verletzt. Die beiden jungen Frauen freundeten sich mit der Zeit an und teilten ihre kleinen Fortschritte wie normales Gehen, Laufen und Springen miteinander.
Gemeinsam besuchten sie die Heim- und Auswärtsspiele ihres Teams und feuerten ihre Mitspielerinnen vom Spielfeldrand aus an. Jedes Mal, wenn das Team ein Tor schoss, liefen ihre Teamkameradinnen zu Giulia, damit sich alle umarmen und gemeinsam jubeln konnten.
Für die letzten Monate der Reha hängten Giulia und ihre Trainerin ein Maßband auf und schnitten am Ende jeder Behandlung ein Stück davon ab. Schnipp, schnipp, schnipp. Die Wochen vergingen nun wie im Flug. Dann endlich erhielt Giulia grünes Licht, ihr erstes Spiel seit ihrer Verletzung zu bestreiten. Sie war überglücklich. Ihrer Leidensgenossin und Teamkollegin erzählte sie davon natürlich als Erstes.
Der ganze Tag fühlte sich einfach fantastisch an. Giulia freute sich über die kleinen Dinge, die sie vor ihrer Verletzung für selbstverständlich gehalten hatte, wie zum Beispiel, dass ihr Trikot in der Umkleidekabine auf sie wartete.
"Ich bin es tausendmal im Geiste durchgegangen", erzählt sie. "Und es war dann noch hundertmal schöner."
Jetzt stehen Giulia und ihre beste Freundin wieder gemeinsam auf dem Platz und sind stärker denn je.