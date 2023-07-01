Alle Neuerscheinungen anzeigen

Jetzt entdecken

Letzte Aktualisierung: 3. Juli 2023
4 Min. Lesezeit

In Zusammenarbeit mit Rebel Girls

Asisat Oshoala

Obwohl ihre Eltern nicht wollten, dass sie ihren Fokus auf den Fußball legt, gab Asisat niemals auf. Erfahre, wie sie es schaffte, ihr Studium und den Fußball unter einen Hut zu bringen, um sich so eine Basis zu schaffen, Profifußballerin zu werden.

Football Stories: Asisat Oshoala

Asisat Oshoala. Stürmerin. Nigeria. Geboren am 9. Oktober 1994.

Jeden Tag nach der Schule spielte Asisat in den Straßen ihres Heimatorts Lagos in Nigeria Fußball. Sie kam häufig mit blauen Flecken und aufgeschürften Knien nach Hause, aber für sie gab es nichts Schöneres. Asisats Eltern unterstützten es jedoch nicht, dass sie so viel Zeit mit dem Fußballspielen verbrachte.


Lange Zeit dachte Asisat nicht daran, Profifußballerin zu werden. Eines Tages spielte sie bei einem lokalen Turnier. Wie immer gab sie auf dem Feld alles: Sie sprintete, passte und erzielte Tore. Ein Coach fragte sie, ob sie sich seinem Team anschließen wolle. Für Asisat bedeutete dies einen Gewissenskonflikt. Sie wusste, ihre Eltern würden das nicht gutheißen. Sie musste ablehnen. Asisat spielte weiter neben ihrem Studium Fußball.


Asisat spielte weiter als Amateurin und ging zum Studieren an die Universität. Erst nach ihrer unglaublichen Leistung bei der U-20-Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen war ihr klar, dass sie das Zeug zur Profifußballerin hatte. Sie schoss die meisten Tore im Turnier und wurde mit dem Goldenen Ball und dem Goldenen Schuh ausgezeichnet. Asisat hat niemals aufgegeben und ist ihrem Herzen gefolgt.

"Liebe Rebellinnen,

lasst euch von einem schlechten Spiel nicht unterkriegen.

Nutzt es lieber als Inspiration, um es beim nächsten Mal besser zu machen.

Eine Niederlage sagt nichts darüber aus, was für ein Champion ihr seid.
Champions sind immer stark und hoch motiviert.

Manchmal fehlt uns der Mut, weil wir nicht wissen, wie viel Potenzial
wir über die Jahre gesammelt haben. Aber ich weiß, dass man
seine Angst überwinden kann.

Euer Mut kann die Welt verändern. Lasst ihn euch nicht nehmen!

Und gebt niemals auf!"

– Asisat Oshoala

Lerne andere Rebel Girls kennen

  • Football Stories: Asisat Oshoala, slide 1 of 6
    Alex Morgan

    Von der Schwierigkeit, den richtigen Sport zu finden und zur Nationalheldin zu werden: Erfahre, wie Alex Morgan nicht nur im Sport zu einem Idol wurde.

  • Football Stories: Asisat Oshoala, slide 2 of 6
    Grace Geyoro

    Bereits mit ihrem ersten Ballkontakt ließ Grace kritische Stimmen verstummen. Erfahre, wie sie für ihren Verein und ihr Land zum Star wurde.

  • Football Stories: Asisat Oshoala, slide 3 of 6
    Chloe Kelly

    Von den Straßenfußballplätzen Londons zu den englischen Lionesses: Erfahre, wie Chloe zur bedeutendsten Torjägerin in der Geschichte ihres Landes wurde.

Zurück zu .com/play

Football Stories: Asisat Oshoala

Illustrationen: Natalia Agatte.

Ursprünglich erschienen: 1. Juli 2023