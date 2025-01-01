Alexia Putellas Fußballschuhe & -kleidung: eine Hommage an die Legende
Vom Training nach der Arbeit bis zum großen Match mit der Mannschaft: Unsere Alexia Putellas Fußballschuhe und Kleidungsstücke verhelfen dir dabei zur Bestleistung. Hier erwarten dich Oberteile und Shorts in cleanen Silhouetten, die uneingeschränkte Bewegungsfreiheit ermöglichen. Mit ihren technischen Materialien versprechen die Schuhe eine hervorragende Leistung. Und da diese Kollektion jede Menge Designs für Erwachsene und Kinder parat hat, können sich Athlet:innen allen Alters wie die großen Profis fühlen.
Unterstütze dein Team tatkräftig mit einem leistungsstarken Paar Fußballschuhe, das von Alexia Putellas inspiriert ist. Diese Modelle sind mit verschiedenen Stollen versehen, die für unterschiedliche Bodenarten konzipiert sind – wie etwa Gras, Kunstrasen und Hallenböden. Dank der Cyclone 360 Profilmuster hast du bei schnellen Richtungswechseln immer festen Halt auf dem Boden. Die Sohlen sind mit stützenden Polsterungen ausgestattet, die bei jedem Schritt den Aufprall abfangen und dadurch den Muskel- und Gelenkschutz fördern. Beim Obermaterial erwarten dich außerdem NikeSkin-Kontaktzonen. Sie bestehen aus speziell entwickeltem Mesh, wodurch ein besserer Kontakt zwischen Fuß und Ball kreiert wird. Das Resultat: optimale Ballkontrolle und Präzision.
Weil Höchstleistung auch mal schweißtreibende Workouts erfordert, stellen wir unsere Alexia Putellas Fußballkleidung mit der Nike Dri-FIT Technologie her. Die innovativen Fasern leiten den Schweiß von der Haut ab und transportieren ihn an die Oberfläche des Kleidungsstücks, damit er schneller trocknet. Unsere Stoffe sind zudem sehr atmungsaktiv und fördern somit eine zuverlässige Luftzirkulation um deinen Körper herum. Durch diese besonderen Eigenschaften kannst du überschüssige Hitze schneller abführen und fühlst dich dadurch länger frisch.
Mit Move to Zero wollen wir unseren CO₂-Ausstoß und den Abfall auf null reduzieren, um die Zukunft des Sports zu sichern. Um uns dabei zu unterstützen, hol dir Alexia Putellas Fußballschuhe und Kleidungsstücke, die mit dem Label „Nachhaltige Materialien“ gekennzeichnet sind. Das bedeutet, dass unsere Bekleidung zu mindestens 50 % und unsere Schuhe zu mindestens 20 % aus Recyclingmaterial bestehen. Dazu nutzen wir beispielsweise Polyestergarne, die aus alten Plastikflaschen, Teppichen und Fischernetzen von Mülldeponien hergestellt werden.
Alexia Putellas ist eine Mittelfeldspielerin für den FC Barcelona und eine Ikone des Frauenfußballs. Europaweit hat sie alle der größten Vereinspokale gewonnen und jede Auszeichnung für individuelle Spielerinnen erhalten. Ihre Spielweise kombiniert ein außergewöhnliches Gespür für das Spiel mit höchster Präzision. Die Machart unserer Alexia Putellas Fußballschuhe spiegelt diese Eigenschaften wider und hilft Spieler:innen dabei, ihre Träume zu verwirklichen.