ALEXIA PUTELLAS

Alexia Putellas Fußballschuhe & -kleidung(69)

Nike Phantom 6 Low Academy
Nike Phantom 6 Low Academy Fußballschuh für verschiedene Böden
Nike Phantom 6 Low Academy
Fußballschuh für verschiedene Böden
30 % Rabatt
Nike Phantom 6 Low Elite
Nike Phantom 6 Low Elite Fußballschuh für normalen Rasen
Nike Phantom 6 Low Elite
Fußballschuh für normalen Rasen
279,99 €
FC Barcelona 2024/25 Stadium Away
FC Barcelona 2024/25 Stadium Away Nike Fußballtrikot Dri-FIT Replica Fußballtrikot (Damen)
Recyclingmaterialien
FC Barcelona 2024/25 Stadium Away
Nike Fußballtrikot Dri-FIT Replica Fußballtrikot (Damen)
99,99 €
FC Barcelona 2025/26 Match Home
FC Barcelona 2025/26 Match Home Nike Authentic Dri-FIT ADV Fußballtrikot (Herren)
Bestseller
FC Barcelona 2025/26 Match Home
Nike Authentic Dri-FIT ADV Fußballtrikot (Herren)
149,99 €
"ICH LIEBE DEN DRUCK. ER SPORNT MICH AN, ZU GEWINNEN."
"ICH LIEBE DEN DRUCK. ER SPORNT MICH AN, ZU GEWINNEN."
– Alexia
FC Barcelona 2025/26 Match Away
FC Barcelona 2025/26 Match Away Kobe authentisches Fußballtrikot mit Dri-FIT ADV-Technologie (Herren)
Bestseller
FC Barcelona 2025/26 Match Away
Kobe authentisches Fußballtrikot mit Dri-FIT ADV-Technologie (Herren)
149,99 €
FC Barcelona 2025/26 Stadium Home
FC Barcelona 2025/26 Stadium Home Nike Dri-FIT Replika-Fußballtrikot (Herren)
Bestseller
FC Barcelona 2025/26 Stadium Home
Nike Dri-FIT Replika-Fußballtrikot (Herren)
99,99 €
FC Barcelona 2025/26 Stadium Away
FC Barcelona 2025/26 Stadium Away Kobe Replika-Fußballtrikot mit Nike Dri-FIT-Technologie (Damen)
Recyclingmaterialien
FC Barcelona 2025/26 Stadium Away
Kobe Replika-Fußballtrikot mit Nike Dri-FIT-Technologie (Damen)
99,99 €
FC Barcelona 2025/26 Match Away
FC Barcelona 2025/26 Match Away Kobe Authentic Dri-FIT ADV Fußballtrikot (Damen)
Recyclingmaterialien
FC Barcelona 2025/26 Match Away
Kobe Authentic Dri-FIT ADV Fußballtrikot (Damen)
149,99 €
FC Barcelona 2025/26 Match Home
FC Barcelona 2025/26 Match Home Nike Authentic Dri-FIT ADV Fußballtrikot (Damen)
Recyclingmaterialien
FC Barcelona 2025/26 Match Home
Nike Authentic Dri-FIT ADV Fußballtrikot (Damen)
149,99 €
FC Barcelona 2025/26 Stadium Away
FC Barcelona 2025/26 Stadium Away Kobe Replika-Fußballtrikot mit Nike Dri-FIT-Technologie (Damen)
Recyclingmaterialien
FC Barcelona 2025/26 Stadium Away
Kobe Replika-Fußballtrikot mit Nike Dri-FIT-Technologie (Damen)
99,99 €
FC Barcelona 2025/26 Stadium Home
FC Barcelona 2025/26 Stadium Home Nike Replika-Fußballtrikot mit Dri-FIT-Technologie (Damen)
Recyclingmaterialien
FC Barcelona 2025/26 Stadium Home
Nike Replika-Fußballtrikot mit Dri-FIT-Technologie (Damen)
99,99 €
FC Barcelona 2025/26 Match Away
FC Barcelona 2025/26 Match Away Kobe Dri-FIT ADV Authentic Fußballtrikot (ältere Kinder)
Recyclingmaterialien
FC Barcelona 2025/26 Match Away
Kobe Dri-FIT ADV Authentic Fußballtrikot (ältere Kinder)
129,99 €
FC Barcelona 2025/26 Match Home
FC Barcelona 2025/26 Match Home Nike Dri-FIT ADV Authentic Fußballtrikot (ältere Kinder)
Recyclingmaterialien
FC Barcelona 2025/26 Match Home
Nike Dri-FIT ADV Authentic Fußballtrikot (ältere Kinder)
129,99 €
FC Barcelona 2025/26 Stadium Away
FC Barcelona 2025/26 Stadium Away Kobe Replika-Fußballtrikot mit Dri-FIT-Technologie (ältere Kinder)
Recyclingmaterialien
FC Barcelona 2025/26 Stadium Away
Kobe Replika-Fußballtrikot mit Dri-FIT-Technologie (ältere Kinder)
79,99 €
FC Barcelona 2025/26 Stadium Home
FC Barcelona 2025/26 Stadium Home Nike Dri-FIT Replika-Fußballtrikot (ältere Kinder)
Recyclingmaterialien
FC Barcelona 2025/26 Stadium Home
Nike Dri-FIT Replika-Fußballtrikot (ältere Kinder)
79,99 €
FC Barcelona 2025/26 Match Third
FC Barcelona 2025/26 Match Third Nike Dri-FIT ADV Total 90 Authentic Fußballtrikot (Herren)
Recyclingmaterialien
FC Barcelona 2025/26 Match Third
Nike Dri-FIT ADV Total 90 Authentic Fußballtrikot (Herren)
149,99 €
FC Barcelona 2025/26 Stadium Third
FC Barcelona 2025/26 Stadium Third Nike Dri-FIT Total 90 Replika-Fußballtrikot (Herren)
Recyclingmaterialien
FC Barcelona 2025/26 Stadium Third
Nike Dri-FIT Total 90 Replika-Fußballtrikot (Herren)
99,99 €
FC Barcelona 2025/26 Match Third
FC Barcelona 2025/26 Match Third Nike Authentic Dri-FIT ADV Total 90 Fußballtrikot (Damen)
Recyclingmaterialien
FC Barcelona 2025/26 Match Third
Nike Authentic Dri-FIT ADV Total 90 Fußballtrikot (Damen)
149,99 €
FC Barcelona 2025/26 Stadium Third
FC Barcelona 2025/26 Stadium Third Nike Dri-FIT Total 90 Replika-Fußballtrikot (Damen)
Recyclingmaterialien
FC Barcelona 2025/26 Stadium Third
Nike Dri-FIT Total 90 Replika-Fußballtrikot (Damen)
99,99 €
FC Barcelona 2025/26 Match Third
FC Barcelona 2025/26 Match Third Nike Dri-FIT ADV Total 90 Authentic Fußballtrikot (ältere Kinder)
Recyclingmaterialien
FC Barcelona 2025/26 Match Third
Nike Dri-FIT ADV Total 90 Authentic Fußballtrikot (ältere Kinder)
129,99 €
FC Barcelona 2025/26 Stadium Third
FC Barcelona 2025/26 Stadium Third Nike Dri-FIT Total 90 Replika-Fußballtrikot (ältere Kinder)
Recyclingmaterialien
FC Barcelona 2025/26 Stadium Third
Nike Dri-FIT Total 90 Replika-Fußballtrikot (ältere Kinder)
79,99 €
Nike Phantom 6 Low Elite
Nike Phantom 6 Low Elite Fußballschuh für weichen Rasen
Nike Phantom 6 Low Elite
Fußballschuh für weichen Rasen
279,99 €
Nike Phantom 6 Low Academy
Nike Phantom 6 Low Academy Fußballschuh für verschiedene Böden
Nike Phantom 6 Low Academy
Fußballschuh für verschiedene Böden
89,99 €
Nike Phantom 6 Low Academy
Nike Phantom 6 Low Academy Fußballschuh für weichen Rasen
Nike Phantom 6 Low Academy
Fußballschuh für weichen Rasen
94,99 €
Nike Phantom 6 Low Elite
Nike Phantom 6 Low Elite Fußballschuh für Kunstrasen
Recyclingmaterialien
Nike Phantom 6 Low Elite
Fußballschuh für Kunstrasen
269,99 €
Nike Phantom 6 Low Elite
Nike Phantom 6 Low Elite Fußballschuh für normalen Rasen
Recyclingmaterialien
Nike Phantom 6 Low Elite
Fußballschuh für normalen Rasen
269,99 €
Nike Total 90
Nike Total 90 Dri-FIT Fußballtrikot (Herren)
Recyclingmaterialien
Nike Total 90
Dri-FIT Fußballtrikot (Herren)
64,99 €
Nike Strike
Nike Strike Dri-FIT Fußballhose für Damen
Recyclingmaterialien
Nike Strike
Dri-FIT Fußballhose für Damen
59,99 €
Nike Strike
Nike Strike Dri-FIT Kurzarm-Fußballoberteil für Damen
Recyclingmaterialien
Nike Strike
Dri-FIT Kurzarm-Fußballoberteil für Damen
39,99 €
Nike Dri-FIT Strike
Nike Dri-FIT Strike Kniehohe Fußballsocken
Recyclingmaterialien
Nike Dri-FIT Strike
Kniehohe Fußballsocken
19,99 €
Nike Academy
Nike Academy Dri-FIT-Fußball-Longsleeve mit Rundhalsausschnitt (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike Academy
Dri-FIT-Fußball-Longsleeve mit Rundhalsausschnitt (Damen)
44,99 €
Nike Academy
Nike Academy Dri-FIT-Fußballoberteil (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike Academy
Dri-FIT-Fußballoberteil (Damen)
24,99 €
Nike Pro
Nike Pro Dri-FIT Longsleeve mit Halbreißverschluss für Mädchen
Recyclingmaterialien
Nike Pro
Dri-FIT Longsleeve mit Halbreißverschluss für Mädchen
30 % Rabatt
Nike Academy
Nike Academy Dri-FIT-Fußball-Trainingsanzug aus Webmaterial (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike Academy
Dri-FIT-Fußball-Trainingsanzug aus Webmaterial (Damen)
79,99 €
Nike One
Nike One Länger geschnittener Sport-BH für ältere Kinder (Mädchen)
Recyclingmaterialien
Nike One
Länger geschnittener Sport-BH für ältere Kinder (Mädchen)
30 % Rabatt
Nike Pro Dri-FIT
Nike Pro Dri-FIT Leggings für ältere Kinder (Mädchen)
Recyclingmaterialien
Nike Pro Dri-FIT
Leggings für ältere Kinder (Mädchen)
34,99 €
Nike Strike
Nike Strike Dri-FIT Fußballshorts für Damen
Recyclingmaterialien
Nike Strike
Dri-FIT Fußballshorts für Damen
39,99 €
Nike Academy
Nike Academy Dri-FIT-Fußballshorts (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike Academy
Dri-FIT-Fußballshorts (Damen)
24,99 €
Nike Academy
Nike Academy Dri-FIT-Fußballhose (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike Academy
Dri-FIT-Fußballhose (Damen)
44,99 €
Nike Strike
Nike Strike Dri-FIT-Fußballoberteil mit Rundhalsausschnitt für Damen
Recyclingmaterialien
Nike Strike
Dri-FIT-Fußballoberteil mit Rundhalsausschnitt für Damen
59,99 €
Nike Pro
Nike Pro Shorts (Mädchen)
Bestseller
Nike Pro
Shorts (Mädchen)
24,99 €
Nike Pro
Nike Pro Ungepolsterter Sport-BH mit leichtem Halt
Recyclingmaterialien
Nike Pro
Ungepolsterter Sport-BH mit leichtem Halt
34,99 €
Nike Jr. Phantom 6 Low Academy
Nike Jr. Phantom 6 Low Academy Fußballschuh für verschiedene Böden für ältere Kinder
Nike Jr. Phantom 6 Low Academy
Fußballschuh für verschiedene Böden für ältere Kinder
64,99 €
Nike Jr. Phantom 6 Low Academy
Nike Jr. Phantom 6 Low Academy Fußballschuh für Hallen- und Hartplätze für ältere Kinder
Nike Jr. Phantom 6 Low Academy
Fußballschuh für Hallen- und Hartplätze für ältere Kinder
64,99 €
Nike Jr. Phantom 6 Low Academy LV8
Nike Jr. Phantom 6 Low Academy LV8 Fußballschuh für verschiedene Böden für ältere Kinder
Nike Jr. Phantom 6 Low Academy LV8
Fußballschuh für verschiedene Böden für ältere Kinder
30 % Rabatt
Nike Phantom 6 Low Elite
Nike Phantom 6 Low Elite Fußballschuh für normalen Rasen
Recyclingmaterialien
Nike Phantom 6 Low Elite
Fußballschuh für normalen Rasen
269,99 €
Nike Phantom 6 Low Elite
Nike Phantom 6 Low Elite Fußballschuh für weichen Rasen
Nike Phantom 6 Low Elite
Fußballschuh für weichen Rasen
279,99 €
Nike Phantom 6 Low Academy
Nike Phantom 6 Low Academy Fußballschuh für Kunstrasen
Nike Phantom 6 Low Academy
Fußballschuh für Kunstrasen
89,99 €

Alexia Putellas Fußballschuhe & -kleidung: eine Hommage an die Legende

Vom Training nach der Arbeit bis zum großen Match mit der Mannschaft: Unsere Alexia Putellas Fußballschuhe und Kleidungsstücke verhelfen dir dabei zur Bestleistung. Hier erwarten dich Oberteile und Shorts in cleanen Silhouetten, die uneingeschränkte Bewegungsfreiheit ermöglichen. Mit ihren technischen Materialien versprechen die Schuhe eine hervorragende Leistung. Und da diese Kollektion jede Menge Designs für Erwachsene und Kinder parat hat, können sich Athlet:innen allen Alters wie die großen Profis fühlen.


Unterstütze dein Team tatkräftig mit einem leistungsstarken Paar Fußballschuhe, das von Alexia Putellas inspiriert ist. Diese Modelle sind mit verschiedenen Stollen versehen, die für unterschiedliche Bodenarten konzipiert sind – wie etwa Gras, Kunstrasen und Hallenböden. Dank der Cyclone 360 Profilmuster hast du bei schnellen Richtungswechseln immer festen Halt auf dem Boden. Die Sohlen sind mit stützenden Polsterungen ausgestattet, die bei jedem Schritt den Aufprall abfangen und dadurch den Muskel- und Gelenkschutz fördern. Beim Obermaterial erwarten dich außerdem NikeSkin-Kontaktzonen. Sie bestehen aus speziell entwickeltem Mesh, wodurch ein besserer Kontakt zwischen Fuß und Ball kreiert wird. Das Resultat: optimale Ballkontrolle und Präzision.


Weil Höchstleistung auch mal schweißtreibende Workouts erfordert, stellen wir unsere Alexia Putellas Fußballkleidung mit der Nike Dri-FIT Technologie her. Die innovativen Fasern leiten den Schweiß von der Haut ab und transportieren ihn an die Oberfläche des Kleidungsstücks, damit er schneller trocknet. Unsere Stoffe sind zudem sehr atmungsaktiv und fördern somit eine zuverlässige Luftzirkulation um deinen Körper herum. Durch diese besonderen Eigenschaften kannst du überschüssige Hitze schneller abführen und fühlst dich dadurch länger frisch.


Mit Move to Zero wollen wir unseren CO₂-Ausstoß und den Abfall auf null reduzieren, um die Zukunft des Sports zu sichern. Um uns dabei zu unterstützen, hol dir Alexia Putellas Fußballschuhe und Kleidungsstücke, die mit dem Label „Nachhaltige Materialien“ gekennzeichnet sind. Das bedeutet, dass unsere Bekleidung zu mindestens 50 % und unsere Schuhe zu mindestens 20 % aus Recyclingmaterial bestehen. Dazu nutzen wir beispielsweise Polyestergarne, die aus alten Plastikflaschen, Teppichen und Fischernetzen von Mülldeponien hergestellt werden.


Alexia Putellas ist eine Mittelfeldspielerin für den FC Barcelona und eine Ikone des Frauenfußballs. Europaweit hat sie alle der größten Vereinspokale gewonnen und jede Auszeichnung für individuelle Spielerinnen erhalten. Ihre Spielweise kombiniert ein außergewöhnliches Gespür für das Spiel mit höchster Präzision. Die Machart unserer Alexia Putellas Fußballschuhe spiegelt diese Eigenschaften wider und hilft Spieler:innen dabei, ihre Träume zu verwirklichen.