Football Stories: Fran Kirby

In Zusammenarbeit mit Rebel Girls
Fran Kirby
Fran Kirbys Mutter war Frans treibende Kraft, bis sie sie unerwartet verlor. Hier erfährst du, wie Kirby diesen Verlust verarbeitete und bei zwei internationalen Meisterschaften für England auflief – genau wie ihre Mutter es vorausgesagt hatte.
Fran Kirby. Stürmerin. England. Geboren am 29. Juni 1993.
Am Tag von Frans erstem Fußballtraining weigerte sie sich, hinzugehen. Ein Coach hatte Fran beim Spielen in der Schule gesehen und sie zu einem Training mit seinem Team eingeladen. Aber alle Kinder dort waren älter als die siebenjährige Fran, und sie war schrecklich nervös.
Frans Mutter war geduldig. Sie wusste, dass Fran nur ein wenig Zuspruch brauchte. Sie überredete Fran, es auszuprobieren, und nach dem ersten Training war Fran Feuer und Flamme.
"Jedes Mal, wenn ich ein Tor schieße, freue ich mich wie damals, als ich als Kind im Park gespielt habe."
Innerhalb kürzester Zeit perfektionierte Fran ihre Pässe, Traps und Torschüsse mit einem breiten Lächeln im Gesicht. Frans Mutter liebte es, ihr beim Fußballspielen zuzusehen, und Fran liebte es, wenn ihre Mutter von der Tribüne zurücklächelte. Fran wuchs heran und die beiden feierten jeden einzelnen Sieg. Einmal bekam Fran von ihrer Mutter eine Geburtstagskarte, in der stand, sie sei zuversichtlich, dass Fran eines Tages bei großen Turnieren in der ganzen Welt mitspielen würde.
"Ich glaube, sie wollte tatsächlich, dass ich Profispielerin werde", erzählt Fran. "Sie wusste, dass ich es liebte."
Aber als sie gerade 14 Jahre alt war, verlor Fran ganz plötzlich ihre Mutter. Sie vermisste sie so sehr, dass sie mit dem Fußballspielen aufhörte. Mit wem sollte sie ihre Siege feiern? Wer würde ihr durch die Niederlagen helfen? Fran räumte ihre Fußballschuhe, Schoner und den Ball weg. Es war zu schmerzhaft.
Eines Tages fragte Frans Freundin sie, ob sie in einer Amateurliga spielen wolle. Fran war immer noch traurig, aber nach ein paar Freundschaftsspielen wusste sie, dass sie bereit war, ihren Traum, Profi-Fußballerin zu werden, weiterzuverfolgen.
Auch wenn ihre Mutter nicht mehr da ist, weiß Fran, dass sie stolz wäre. Immerhin hat sie schon an zwei großen internationalen Meisterschaften teilgenommen – genau wie ihre Mutter es vorausgesagt hatte.