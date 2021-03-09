(BH)-Talk mit Dina | Wie trage ich einen Sport-BH richtig?

Dieser "Bougie Aunty"-Mantel ist mein absoluter Lieblingsmantel. Ich habe ihn mir 2019 zum Geburtstag gekauft und fühle mich einfach großartig darin. Der Indy Sport-BH ist einer meiner Favoriten. Er ist superlässig und bequem. Die Kombination aus Mantel und Sport-BH sorgt somit nicht nur für einen fantastischen Look, sondern gleichzeitig auch für optimalen Tragekomfort.

