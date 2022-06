(BH)-Talk mit Dina | Alles, was du über Sport-BHs wissen musst

ich bin unglaublich stolz und freue mich, die neue Serie von Nike zum Thema Sport-BHs einläuten zu dürfen und meine Gedanken zu diesem wichtigen Thema mit euch teilen zu können. Es ist höchste Zeit, dass wir ehrlich und ausführlich über dieses Kleidungsstück sprechen, zu dem ich am häufigsten um Rat gefragt werde. Ja, ihr habt richtig gelesen: Ich bekomme tatsächlich mehr Fragen zu Sport-BHs als zu Laufschuhen. Die meisten von euch wissen bereits, wie sie den richtigen Laufschuh finden. Doch wenn es um den perfekten Sport-BH geht, stehen viele vor einem Rätsel … Wo soll ich ihn kaufen? Welche Passform brauche ich? Wie sollte er sich anfühlen? 🤷



Kennt ihr das? Ihr habt keine Lust auf Sport und Bewegung, weil euer Sport-BH nicht so richtig passt oder nicht ausreichend Halt bietet? Das muss nicht sein! Wir wissen, dass viele Frauen bereits in früher Jugend mit dem Sport aufhören. Einer der Hauptgründe dafür ist, dass sie sich einfach beim Sport nicht wohlfühlen und sich für ihren sich schnell verändernden Körper schämen. Ich verstehe das. Mir ging es ja genauso. Noch vor einem Jahr musstet ihr euch wahrscheinlich gar keine Gedanken über eure Brüste machen, doch jetzt verändern sie auf einmal die Art und Weise, wie sich euer Körper bewegt und wie ihr euch in eurer Haut fühlt.



Auch wenn ihr es liebt, Sport zu machen, kann es sein, dass ihr euch unwohl fühlt, wenn euer Sport-BH nicht den richtigen Halt bietet. Viele Mädchen verbinden schmerzende Brüste mit Sport oder körperlicher Aktivität. Sie denken sich dabei Dinge wie: "Das ist einfach nichts für mich", "Meine Brüste sind jetzt einfach zu groß dafür", "Das tut mir zu sehr weh" oder "Es ist den Stress nicht wert". Doch das sollte nicht so sein. Viele von ihnen wissen nicht, dass der richtige Sport-BH eine Lösung für einige dieser Probleme sein kann.



Lasst uns also versuchen, jegliche Rätsel und Vorurteile rund um das Thema aus dem Weg zu räumen.



Ich freue mich, euch "Dina über (Sport-BHs)" präsentieren zu dürfen. In dieser Ausgabe sprechen wir offen und ehrlich über das Thema Sport-BHs. Ich werde euch unterschiedliche Arten von Halt sowie unterschiedliche Modelle vorstellen. Außerdem werde ich einige eurer Fragen beantworten – auch die, die euch vielleicht etwas unangenehm sind.



Also gut, dann lasst uns loslegen!



Eure Dina xxx