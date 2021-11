Die besten Trainingstaschen

Auch dein Trainingsumfeld kann darauf Einfluss haben, welche Tasche für dich am besten geeignet ist: Fitnessstudio in der Arbeit, Leichtathletikzentrum, Fußballplatz, Basketballhalle ... Ebenso wichtig ist der Ort deines Workouts: Gehst du zu Fuß hin, fährst du mit dem Auto oder in einem Bus mit deiner Mannschaft? All diese Aspekte helfen dir dabei, zu entscheiden, welche Sporttasche für dich am besten ist.

Trainierst du draußen? Dann solltest du sichergehen, dass deine Sporttasche aus robustem, wasserdichtem Material ist, wenn du den Elementen ausgesetzt bist. (Das ist auch wichtig, wenn die Tasche während des Trainings am Beckenrand liegt.)