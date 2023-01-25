Jetzt kaufen: die besten Nike Trainingshosen für Herren
Einkaufs-Guide
Hol dir eine Nike Trainingshose, wenn Tragekomfort deine oberste Priorität ist.
Nike bietet eine Reihe von Trainingshosen, die unabhängig von der Aktivität jede Bewegung mitmachen – egal, ob du bei einem Basketballspiel selbst auf dem Feld stehst oder zuschaust.
Wenn du auf der Suche nach einer bequemen, langlebigen Hose bist, dann bist du genau an der richtigen Stelle. Diese Übersicht über Nike Trainingshosen für Herren bietet etwas für alle Anforderungen. Die Trainingshosen im Anschluss sind nach Material aufgeschlüsselt. So kannst du einfach die Styles auswählen, die dir am besten gefallen.
Die besten Trainingshosen für Herren
1. Nike Sportswear Tech Fleece-Trainingshosen
Diese weichen Jogginghosen sind warm, tragen aber nicht auf. Diese Kollektion umfasst alles von Jogginghosen bis hin zu Utility-Hosen. Diese Hosen aus einer Baumwoll-Polyester-Mischung sind sowohl innen als auch außen weich.
Darüber hinaus bieten die meisten Hosen aus diesem Material einen schmalen und passgenauen Schnitt, der einen schlanken und maßgeschneiderten Look ermöglicht. Einige sind sogar mit mehreren Taschen versehen, sodass du genug Aufbewahrungsmöglichkeiten für Schlüssel und andere Essentials hast.
2. Nike Sportswear Club Fleece-Trainingshosen
Hosen aus diesem angerauten Material bieten ein weiches, geschmeidiges Tragegefühl und sind in vielen verschiedenen Styles erhältlich. Von Jogginghosen bis hin zu Cargohosen und schmal zulaufenden Hosen – diese Trainingshosen aus Baumwoll-Polyester-Mischung sind nicht nur Klassiker, sondern bieten auch ein Höchstmaß an Tragekomfort. Mit so vielen verschiedenen Farben und Mustern zur Auswahl hast du die Qual der Wahl.
3. Nike Therma-FIT Trainingshosen
Diese Hosen sind ideal für kaltes Wetter und sind mit hitzeregulierender Nike Therma-FIT-Technologie ausgestattet, die dich warmhält. Das isolierende Fleece-Material bietet höchsten Tragekomfort, egal ob du Basketball spielst oder spazieren gehst. Wähl aus einer Vielzahl von Styles, die für Fitnesskurse, Basketballspiele, das Training und mehr konzipiert sind.
4. Nike Therma-FIT ADV Trainingshosen
Für zusätzlichen Schutz vor der Kälte schlüpf in eine dieser Trainingshosen mit Nike Therma-FIT – diese sind durch innovative Technologien sogar noch besser in der Lage, die Wärme zu regulieren. Diese Trainingshosen können alleine oder als Lage über Kompressions-Tights getragen werden. Du kannst sie vor, während und nach dem Training tragen – selbst an den härtesten Tagen.
5. Nike Fleece Solo Swoosh-Kollektion
Mit diesen Trainingshosen mit dem gestickten Markenzeichen von Nike vorne kannst du das ganze Jahr über einen klassischen Style kreieren. Diese gemütlichen Hosen bestehen aus angerautem Fleece und sind in einer Reihe von Pastelltönen und dunkleren Farben erhältlich. Ein weicher, elastischer Bund und ein Kordelzug innen ermöglichen den sicheren Sitz an der Hüfte dieser locker getragenen Hose, sodass du sie sowohl zum Workout als auch zum Relaxen tragen kannst.
Text: Dina Cheney