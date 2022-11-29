Die beste Nike Ausrüstung für Cheerleader

10 Ausrüstungs-Essentials von Nike für Cheerleader:innen
Einkaufs-Guide
Mit der besten Cheerleading-Ausrüstung von Nike kannst du selbstbewusst Überschläge machen, werfen und fangen.
Bei einem Cheerleading-Wettbewerb oder an der Seitenlinie eines spannenden Spiels sollen Cheerleader:innen die Menge begeistern, während sie gleichzeitig gewagte athletische Figuren zeigen. Diese Kombination aus Fähigkeiten schreit förmlich nach High Performance-Ausrüstung, die Athlet:innen dabei hilft, auf der Matte, dem Court oder dem Feld erstklassige Leistungen zu erbringen.
Vervollständige deine Cheerleading-Ausrüstung – oder finde das perfekte Geschenk für die Cheerleaderin oder den Cheerleader in deinem Leben – mit diesen Nike Essentials für Athlet:innen aller Altersstufen.
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Die beste Cheerleading-Ausrüstung von Nike
1. Kompressionsshorts
Schweißableitende Kompressionskleidung ohne ablenkende Elemente ist für Cheerleader:innen unverzichtbar. Nike Pro Shorts bestehen beispielsweise aus einem elastischen und stützenden Material, das auch bei Überschlägen, Kicks und Sprüngen nicht verrutscht.
Die besten Kompressionsshorts für Cheerleader:innen umfassen auch Nike Dri-FIT Technologie, die den Schweiß ableitet und Athlet:innen so in intensiven Momenten kühl und trocken hält.
2. Trainingsschuhe
Die besten Schuhe zum Cheerleading bieten eine weiche, reaktionsfreudige, gepolsterte Unterfußkonstruktion und multidirektionale Traktion in der Sohle, die eine Vielzahl von Bewegungen beim Cheerleading unterstützt.
Das Design der Nike SuperRep und Nike Metcon Sneaker bietet bei schnellen, aktiven Bewegungen in mehrere Richtungen Stabilität für den Fuß, wodurch sie gut für die Anforderungen beim Cheerleading geeignet sind.
Für junge Cheerleader:innen, die sich einen vielseitigen Schuh wünschen, der für mehrere Sportarten geeignet ist, empfehlen sich Tennisschuhe oder Mehrzweck-Sneaker für das Fitnessstudio, wie der Nike Omni Multi-Court, der für eine Reihe von Oberflächen und Aktivitäten konzipiert ist.
3. Haarschleifen, Haargummis und Scrunchies
Haarschleifen und Scrunchies sind häufig ein entscheidender Teil einer Cheerleading-Uniform. Du hast die Wahl aus einer Reihe von Materialien, Mustern und Farbtönen, die zum Look des Squads passen.
4. Sporttasche
Nike Sporttaschen in einer Vielzahl von Farben sind ein unverzichtbares Ausrüstungsteil aller Cheerleader:innen, besonders wenn sie zu Wettbewerben und Spielen reisen.
Die Nike Gym Club Training Sporttasche hat beispielsweise ein Fassungsvermögen von 24 Litern, sodass die gesamte Cheerleading-Ausrüstung wie Trainingsschuhe, Accessoires, die Uniform und Snacks bequem hineinpassen. Nike Sporttaschen bestehen aus einem robusten Material, das Abnutzung und Rissen widersteht und so mit Sicherheit mehrere Jahre lang genutzt werden kann.
5. Wasserflasche
Nike Wasserflaschen sind in einer Vielzahl von Größen und Ausgussarten erhältlich. Von Wasserflaschen mit einem Fassungsvermögen von knapp 2 Litern für lange Trainings und ganztägige Wettbewerbe bis hin zu leichten Flaschen mit einem Fassungsvermögen von 0,6 Litern ist eine wiederverwendbare Wasserflasche unerlässlich für die ausreichende Flüssigkeitsversorgung beim Cheerleading.
6. Sport-BHs
Es gibt keinen bestimmten Stil von Nike Sport-BH, der für alle Cheerleaderinnen funktioniert. Einige Athletinnen bevorzugen einen Sport-BH mit leichtem Halt, der den Körper sanft umschließt, während andere einen BH mit mittlerem oder starkem Halt vorziehen, damit sich die Brust weniger bewegen kann und stärker komprimiert wird.
Egal, welche Vorlieben du in Bezug auf Sport-BHs hast: Bei Nike findest du garantiert den richtigen. Lerne unsere Modelle mit leichtem, mittlerem und starkem Halt in Erwachsenen- und Kindergrößen kennen.
(Verwandter Artikel: So findest du die richtige Größe für deinen Nike Sport-BH)
7. Zubehör für die Regeneration und das Krafttraining anzeigen
Nach langen Trainings auf der Matte können hart arbeitende Muskeln mit dem Nike Zubehör zur Regeneration – wie z. B. Faszienrollen, Massagebälle und Faszienstäbe – zusätzlich verwöhnt werden. Nike bietet zudem Widerstands-basiertes Zubehör wie Push-up-Stangen und Widerstandsbänder, die das Krafttraining außerhalb der Matte unterstützen.
8. Trainingsoberteile
Von engen Kompressionsoberteilen bis hin zu locker sitzenden Baumwoll-T-Shirts gibt es Nike Cheerleading-Trainingsoberteile in vielen verschiedenen Stilen und Passformen. Das wichtigste Element eines großartigen Cheerleading-Oberteils ist unabhängig vom Stil die Nike Dri-FIT Technologie, ein High-Performance-Material, das Schweiß schnell trocknen lässt.
9. Passende Sets
Ein kuscheliges Set in den Farben des Squads hält auch am Ende der Saison noch angenehm warm. Passende Nike Sportswear Club Fleece Sets umfassen Sweatshirts mit Rundhalsausschnitt und Jogger in vielen verschiedenen Farben. Alle sind mit einem kuscheligen, isolierenden Fleece-Futter ausgestattet, was sie perfekt für das Warm-up und das Cool-down macht.
10. Trainingsjacken und -westen
Für Spiele bei kaltem Wetter oder Wettkampftage ist eine Nike Sportjacke ideal. Nike Trainingsjacken und -westen bestehen aus leichten, schweißableitenden Materialien, sind elastisch und schränken nicht ein. So kannst du auch bei kälterem Wetter problemlos deine Trainingsroutinen absolvieren.
Text: Julia Sullivan