Jetzt kaufen: Die besten Nike Trainingshosen für Kinder
Einkaufs-Guide
Trainingshosen für Kinder bieten bequemen Tragekomfort auf der Couch und auf dem Court. Wirf einen Blick auf die besten Angebote von Nike, die du jetzt kaufen kannst.
Gut sitzende, hochwertige Trainingshosen gehören bei jedem Kind in den Kleiderschrank. Die besten Trainingshosen für Kinder sind bequem und funktional, halten warm und schützen auf dem Spielplatz, dem Spielfeld und überall sonst.
Diese vielseitigen Nike Trainingshosen für Kinder bestehen aus weichen, leichten und schweißableitenden Materialien und sind in verschiedenen Größen für zahlreiche Altersgruppen erhältlich. Egal, ob es am liebsten große Kissenburgen baut oder im Garten spielt – bei Nike findest du etwas für jedes Kind.
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Die besten Nike Unisex-Trainingshosen
Mit Unisex-Modellen in drei Kollektionen – Nike Sportswear, Air und Outdoor Play — stehen verschiedene Styles, Muster und Passformen zur Auswahl. Nike Air Trainingshosen für große Kinder beispielsweise sind dank des weichen Materials mit Fleece-Futter und des verstellbaren Kordelzugs perfekt für die nächste Verabredung zum Spielen. Dank der Taschen auf beiden Seiten und einer weiteren hinten haben Kinder ausreichend Platz für alles, was sie dabeihaben müssen.
Alternativ dazu ergänzen die winterfesten Nike Air Hosen die Garderobe deines Kindes perfekt, wenn es auch bei kalten Temperaturen gerne draußen spielt. Diese Trainingshosen haben eine leichte synthetische Füllung, die die Wärme einschließt, ohne unnötig aufzutragen.
Die besten Nike Oversize Trainingshosen
Nike Sportswear Oversize-Hosen sind besonders gemütlich. Die legere Passform sorgt für coole und entspannte Vibes, während das French Terry-Material zusätzlichen Tragekomfort bietet. Das leichte Material leitet Schweiß von der Haut ab, damit er schnell verdunstet und die Kids beim Spielen angenehm trocken bleiben. Der elastische Bund mit Kordelzug ermöglicht ebenso wie die Bündchenabschlüsse eine sichere Passform. Und das Beste daran? Sie sind weit genug geschnitten, um sie in den kälteren Monaten über Leggings zu tragen.
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Die besten Nike Trainingshosen für Jungen
Egal, ob sie gerne draußen spielen oder es sich lieber drinnen gemütlich machen, diese minimalistischen Trainingshosen mit Nike Therma-FIT-Technologie machen einfach alles mit, worauf Jungs gerade Lust haben. Das superweiche Fleece-Material hilft, die natürliche Körperwärme zu regulieren, was bei kalten Temperaturen besonders praktisch ist. Und der elastische Kordelzug ermöglicht eine verstellbare Passform, damit sich Kinder den ganzen Tag über wohl und sicher fühlen.
Die besten Nike Trainingshosen für Mädchen
Nike Sportswear Jogginghosen und Trainingshosen bieten alles, was Mädchen von einer Hose erwarten. Ob Trainingshosen mit weitem Bein oder körpernah geschnittene Jogginghosen – diese weichen, bequemen Trainingshosen wurden hauptsächlich aus Baumwolle gefertigt und sorgen für einen entspannten Look. Auch wenn fast alle Hosen aus dieser Kollektion bequeme Vibes versprühen, so können die meisten sowohl elegant als auch leger getragen werden. Und dank des elastischen Bunds – in manchen Fällen mit Kordelzug – lässt sich die Passform individuell einstellen. Ob du dich aber für eine engere oder gemütlichere Passform entscheidest, hängt am Ende ganz davon ab, was du so vorhast.
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Text: Faith Brar