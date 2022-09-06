So machst du auf Reisen ein HIIT-Workout im Hotelzimmer

Jeder, der schon einmal einen 25 Kilo schweren Koffer eine defekte Flughafenrolltreppe hochgeschleppt hat, wird bestätigen, dass Reisen selbst schon ein Workout sein kann. Jetlag und allgemeine Reisemüdigkeit wirken sich erwiesenermaßen negativ auf den Energiehaushalt aus.

Es ist zwar ok, Workout-Routinen wegen Reisen zu unterbrechen, aber dem Energiehaushalt tut es definitiv gut, wenn der Puls zwischenzeitlich auch mal erhöht wird. Eine Studie hat 2017 ergeben, dass kurze Aktivitätsschübe – auch wenn sie nur 10 Minuten dauern – dabei helfen können, die Konzentration und die Aufmerksamkeit zu erhalten, wenn Reisemüdigkeit und Jetlag einsetzen.

Und du musst nicht mal dein Hotelzimmer verlassen, um ein bisschen ins Schwitzen zu kommen. Studien des International Journal of Exercise Science haben ergeben, dass Bodyweight-Training – also Training, bei dem anstelle von Gewichten wie Kurzhanteln nur die Schwerkraft genutzt wird – eine positive Wirkung auf kardiovaskuläre Fitness und Kraft haben kann.

Probier es mit dieser Hotelzimmerroutine ohne Equipment des NSCA-zertifierten Krafttrainers Albert Matheny.