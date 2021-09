Mit diesen 5 Tipps von Experten kommst du in deinen Flow

So sehr in einer Aktivität zu versinken (ein Buch lesen! Surfen!), dass man darüber seine nicht enden wollende To-do-Liste, die Probleme des Alltags oder sogar sein Smartphone völlig vergisst, mag fast zu schön klingen, um wahr zu sein – ist es aber. Der Flow ist ein sehr realer, psychologischer Zustand.



Im Flow bist du völlig eins mit dem, was du gerade machst. "Flow kann als vollständiges Eintauchen in den gegenwärtigen Moment definiert werden", erklärt Dr. Morgan Levy, Psychologin in Boca Raton, Florida, die sich auf die Fachgebiete Stress, Angst und Burnout spezialisiert hat. "Es ist fast so, als ob Aktivität und Eigenwahrnehmung miteinander verschmelzen." Das ist das Gegenteil von dem, wie die meisten von uns überwiegend funktionieren, bemerkt sie. Meistens gehen uns nämlich zig Dinge gleichzeitig durch den Kopf, die uns nicht nur eventuell, sondern definitiv stressen.



Stell dir deinen Kopf wie einen Laptop oder ein Smartphone vor. Die meiste Zeit sind mehrere Fenster und Apps gleichzeitig geöffnet, wodurch dein Gerät langsamer wird, erklärt Dr. Randy Paterson, Psychologe in Vancouver und Autor von How to Be Miserable In Your Twenties. Aber im Flow widmet das Gerät viel mehr seiner Kapazität dem Ausführen einer einzigen, leistungsstarken App und kann optimal arbeiten.



Mit ein wenig Übung kann das Erreichen eines Flow-Zustands zu einer bewussten – und regelmäßigen – Erfahrung werden, sind sich Expert:innen sicher.