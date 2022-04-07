Was ist eine Faszienrolle und wie wird sie verwendet?

Auch wenn das Verwenden einer Faszienrolle ein effektiver Teil deiner Warm-up-Routine sein kann, ist sie als Teil deiner Regeneration nach einem Workout nicht so wirksam, wie eine Metaanalyse in Frontiers in Physiology im Jahr 2019 herausgefunden hat.

Viele glauben, dass der Einsatz einer Faszienrolle die Bildung von Milchsäure in den Muskeln begrenzt, was wiederum angeblich die Regeneration beschleunigt. Das Problem ist, dass sich das nicht beweisen lässt, so Lynn Millar, Ph.D., Physiotherapeutin und Vorsitzende der Abteilung für Physiotherapie an der Winston-Salem University.

"Die Forschung hat schlicht und ergreifend keine Nachweise, dass der Einsatz einer Faszienrolle den normalen Heilungsprozess, der Teil des Muskelwachstums ist, beeinflusst. Oder dass er Muskelkater verringert und so die Leistung steigert", fährt Lynn fort. "Es scheint sogar so zu sein, dass wir diesen Prozess im Allgemeinen nur sehr begrenzt beeinflussen können."

Heißt das also, dass man am besten vor dem Training die Faszienrolle einsetzen sollte? Das scheint laut Diana Garrett, PT, D.P.T., C.S.C.S., Supervisor für ambulante Reha am Providence Saint John's Health Center's Performance Therapy, einige Vorteile zu bieten.

"Ähnlich wie dynamisches Dehnen (also federnde, wippende Bewegungen und nicht langsame und statische) kann der Einsatz einer Faszienrolle dabei helfen, den Bewegungsradius und die Flexibilität zu verbessern sowie den Körper auf eine Aktivität mit einer etwas höheren Intensität einzustimmen", erklärt sie weiter. Das gilt nicht nur für Muskeln, sondern auch für Nerven und Gelenke, da auch sie von einer verbesserten Durchblutung profitieren.

Zudem ahmt dynamisches Dehnen die Bewegungen der Aktivität nach, die man ausführen wird: Springen vor dem Basketballspielen, leichtes Joggen oder Lunges vor einem Sprint. Der Einsatz der Faszienrolle sollte sich auf die Muskeln konzentrieren, die man anschließend benötigt, erklärt Garrett. Läufer:innen können die Faszienrolle für ihre Oberschenkelrückseiten, Oberschenkel und Waden anwenden, damit die nötigen Muskeln des Unterkörpers entsprechend aktiviert werden.

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