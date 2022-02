Die Trainingshosen mit doppelt gebürstetem Mikrofaser-Fleece aus der Nike Therma-FIT -Kollektion halten dich bei frostigen Temperaturen warm und sind kuschlig. Sie sind leicht und bieten gleichzeitig Isolierung, damit du dich in der Kälte bewegen kannst, ohne dir Sorgen machen zu müssen, dass dich das Material beschwert. Einige Therma-FIT Hosen sind gesteppt, um gleichzeitig Wärme und Belüftung zu bieten.Nike Therma-FIT Jogginghosen gibt es in schmal zulaufenden und locker sitzenden Modellen und in vielen Farboptionen. Es gibt sogar Modelle, die aus nachhaltigen Materialien wie recyceltem Polyester und biologischer Baumwolle hergestellt wurden. Nike bietet eine Auswahl an Therma-FIT Hoodies , die dich auch oben herum warm halten, und du kannst deinen Look mit Laufschuhen für den Winter vervollständigen.