5 Möglichkeiten zum Stylen eine Nike Crop Tops

Crop Tops sind unglaublich vielseitig. Die kürzere Form endet normalerweise über dem Bauchnabel und ist aus dem einfachen Grund immer beliebter geworden, weil es viele Möglichkeiten und Gelegenheiten gibt, sie zu tragen.

Das Crop Top sieht oft schicker aus als T-Shirts oder Sport-BHs, ist aber durch sein weiches Baumwoll- und Stretch-Material auch sehr bequem. In den letzten paar Jahren hat sich der hohe Taillenbund immer mehr durchgesetzt und dadurch ist das Crop Top zu einem wichtigen Bestandteil von Outfits nicht nur für das Fitnessstudio, sondern auch für den Job geworden. Du kannst es beim Sport mit elastischen Lauftights oder Bike Shorts kombinieren und bei anderen Aktivitäten Jeans oder Stoffhosen dazu tragen.