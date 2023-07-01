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Letzte Aktualisierung: 3. Juli 2023
3 Min. Lesezeit

In Zusammenarbeit mit Rebel Girls

Grace Geyoro

Bereits mit ihrem ersten Ballkontakt ließ Grace Skeptiker:innen verstummen. Entdecke ihre Geschichte und erfahre, wie sie für ihren Verein und ihr Land zum Star wurde.

Grace Geyoro – Football Stories – Nike

Grace Geyoro. Mittelfeldspielerin, Frankreich. Geboren am 2. Juli 1997.

Im Alter von acht Jahren betrat Grace Geyoro das Fußballfeld in ihrem Heimatort Orleáns in Frankreich. Um sie herum eine reine Jungenmannschaft. Grace war das erste – und einzige – Mädchen des Teams.

Viele Menschen empfanden es als merkwürdig, dass Grace Fußball spielte. Sogar ihre Mutter Angelique sagte, dass die Sportart nichts für Mädchen sei. Graces Bruder jedoch überzeugte ihre Mutter, dass Grace nicht nur gut, sondern sogar großartig war. Grace war so gut, dass sie im Alter von 15 Jahren begann, bei Paris Saint-Germain (PSG) zu trainieren, einem Profifußballverein. Im Jahr 2017 wurde sie im Alter von 19 Jahren dann selbst zur Profifußballerin bei PSG.

Im Jahr 2022 zählte Grace unter den Fans zu den beliebtesten Spielerinnen des französischen Nationalteams. Im selben Jahr begeisterte sie die Zuschauer:innen, als sie als erste Spielerin in der ersten Hälfte eines EM-Spiels der Damen im Spiel gegen Italien einen Hattrick erzielte! Nach ihrem dritten Tor bildete sie mit ihren Händen ein Herz und zeigte es in Richtung ihrer Familie auf der Tribüne. Angelique – Graces größter Fan – jubelte am lautesten.

"Mach weiter. Immer."

– Grace Geyoro

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Grace Geyoro – Football Stories – Nike

Illustrationen: Kaitlin June Edwards.

Ursprünglich erschienen: 1. Juli 2023