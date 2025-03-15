Das Nike Logo von A'ja Wilson übertrifft die Erwartungen

A'ja Wilson hat sich noch nie in eine Schublade stecken lassen. Ihre Dominanz auf dem Court und ihr unerschütterliches Selbstvertrauen verleihen ihr eine unverkennbare Präsenz. Genau das drückt ihr Nike Signature-Logo aus – ein strahlendes Emblem, das ihre facettenreiche Persönlichkeit, Karriere und Wirkung widerspiegelt. Aber wie viele starke Ausdrücke von Identität ist es nicht unbedingt leicht zu verstehen. Es soll ein Gefühl vermitteln.

"Wenn Spieler:innen meinen Schuh oder eines der Stücke aus meiner Kollektion tragen, möchte ich, dass sie die Kraft hinter dem Logo spüren: die Kraft, große Träume zu haben und dann hart dafür zu arbeiten – mit Style und Selbstbewusstsein", sagt Wilson.