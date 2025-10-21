Jayson Tatum ist zurück auf dem Court mit dem Tatum 4 der Jordan Brand
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Nach einer verheerenden Verletzung in den Playoffs 2025 kehrt der Celtics-Star nun mit einem neuen Signature-Schuh zurück – für alle, die auf dem Court und in der Freizeit die Richtung vorgeben.
- Mit der Rückkehr von Jayson Tatum in die NBA nach seiner Verletzung während der Playoffs 2025 kommt der Tatum 4, sein neuester Signature-Schuh der Jordan Brand.
- Das Design ist anpassungsfähig und für mehr Leistung gemacht. Er ist nach wie vor der leichteste Schuh der Jordan Brand Basketballkollektion.
- Der Tatum 4 wurde am 10. Oktober 2025 in allen Erwachsenen- und Kindergrößen auf Jordan.com und in ausgewählten Retail Stores veröffentlicht.
Die Fans von Jayson Tatum haben auf seine Rückkehr zum Basketball gewartet und haben jetzt einen weiteren Grund zum Feiern: Mit dem Comeback des Stars der Boston Celtics kommt sein neuer Signature-Schuh der Jordan Brand, der Tatum 4.
Die vierte Version von Jaysons Signature-Sneaker der Jordan Brand wurde nicht nur für den Sieg entwickelt, sondern auch für Widerstandsfähigkeit gegen Rückschläge. Hinter dem schlichten, aber unverwechselbaren Außendesign des Tatum 4 verbirgt sich ein innovativer Schuh, der die charakteristischen schnellen Bewegungen mit Energie, Geschmeidigkeit und Effizienz unterstützt.
"Größe bedeutet mehr als nur Siege. Es geht darum, wie du mit Rückschlägen umgehst und weiterkommst. Es war nicht einfach, wieder zu meiner Bestform zurückzufinden, aber jede Herausforderung hat mich etwas gelehrt und mich stärker gemacht", sagt Jayson. "Der Tatum 4 ist Teil dieser Reise: Er ist für harte Arbeit gemacht und erinnert mich daran, was innere Stärke bedeutet, wenn man etwas Größeres als sich selbst verfolgt."
Das neueste Signature-Design des Basketballstars – immer noch das leichteste in der Jordan-Basketballlinie – passt sich dem Fuß an und sorgt für ultimative Flexibilität und verbesserte Stabilität. Ein S Seam Strobel und eine Mittelsohle aus Cushlon 3.0 sorgen für Geschmeidigkeit und bahnbrechende Reaktionsfreudigkeit, das Air Zoom-Element im Vorfuß bringt ein dynamisches Gefühl mit. Darüber hinaus sorgt eine neue TPU-Mittelfußbrücke dafür, dass sich der Fuß beim Wechsel zwischen Bewegungen sicher anfühlt.
Die verbesserte Stabilität des Tatum 4 ist auch auf das angepasste Obermaterial zurückzuführen. Es besteht aus einem Unterstoff aus Vier-Wege-Stretch sowie Multitraktionskanälen an der Außensohle, die schnelle Bewegungen auf dem Platz unterstützen.
"Die Kombination aus Cushlon 3.0, Air Zoom im Vorfußbereich und einer Mittelfußbrücke für mehr Stabilität geben die Reaktionsfähigkeit und den Halt, die Profis brauchen. Das eng anliegende Design unterstützt außerdem schnelle, selbstbewusste Bewegungen", so Edric Egberuare, der Lead Product Line Manager von Jordan Brand Global Footwear.
Der Tatum 4 wird in der Colorway "St. Louis" veröffentlicht, die zu Ehren von Jaysons Heimatstadt entworfen wurde. Zu den Design-Highlights gehören ein rot-weißes Obermaterial aus hochwertigem Wildleder für ein luxuriöses Gefühl, Mesh-Elemente, die die dynamische Energie der Heimatstadt des Basketball-Champions widerspiegeln, und eine die Zahl 0 an der Ferse, die auf Jaysons Trikotnummer verweist und seinen charakteristischen Kettenanhänger nachahmt.
Der Tatum 4 feiert in jeder Hinsicht, den Weg des Starspielers.
"Mit dem Tatum 4 wollten wir einen Style schaffen, der Jaysons Entwicklung widerspiegelt, nicht nur in der Art, wie er spielt, sondern auch in der Art, wie er führt", fügt Egberuare hinzu. "Es ist ein Performance-System, das für die nächste Generation von Basketballern entwickelt wurde, welche Jayson nicht nur als Star sehen, sondern als Vorbild für das, was möglich ist."
Am 10. Oktober 2025 wurde der Tatum 4 von Jordan Brand auf Jordan.com und bei ausgewählten Retailer Stores in allen Größen für Erwachsene und Kinder veröffentlicht.