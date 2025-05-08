Zeig den KD in dir mit dem Nike KD18

Dieser Signature-Schuh verfügt über eine neue Konstruktion, die den Fuß fixiert und für spielentscheidende Kontrolle und besseren Tragekomfort sorgt. Also nimm dir KD als Vorbild und optimiere deine Skills – egal, auf welchem Niveau du spielst.

Die zusätzliche Stabilität im Mittelfußbereich macht den Unterschied. Es ist ein Sneaker, der deine Füße auch bei explosiven Bewegungen schützt, ohne dabei an Flexibilität einzubüßen. Ob du über das Spielfeld rast oder bereit für einen Dunk bist – das sichere Tragegefühl gibt dir das nötige Selbstvertrauen, um immer mit hohem Tempo zu spielen.

Die verstärkte Sohle mit der neuesten Dämpfungstechnologie von Nike bietet bessere Balance und Stabilität, um die schnellen ersten Schritte und sanften Landungen zu unterstützen. Zusammen mit den Air Zoom-Elementen im Zehen- und Fersenbereich bietet die Konstruktion unter dem Fuß eine vertraute Passform für Fans früherer Versionen aus Durants Kollektion.