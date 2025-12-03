Mit dem Book 2 schlägt Devin Booker das nächste Kapitel seiner Nike Story auf

Der Nike Book 2 vereint alte und neue Designmerkmale. Seine Inspiration bezieht er von den klassischen Basketball-Modellen von Nike, nun aber mit einem modernen Twist. Die strapazierfähige Laufsohle des Nike Book 2 verfügt beispielsweise über ein Fischgräten-Traktionsprofil, das dem Nike Air Force 1 nachempfunden ist, aber eine breitere, stützende Basis für zusätzliche Stabilität bietet.

Nike Book 2 bringt Spaß in die Sache, indem es Retroelemente mit aktuellem Design kombiniert. Zwei der Modelle verfügen über ein leichtes Mesh-Obermaterial, das dem originalen Nike Air Zoom Spiridon von 1997 ähnelt. Die anderen weisen einen moderneren Look mit einem neuen, geformten Obermaterial auf, das den gleichen Halt im Mittelfußbereich und eine ähnliche Passform wie der unverwechselbare Nike Basketballschuh bietet.

Die Phoenix Suns tragen aufwendige Designelemente zu Devins Signature-Schuh bei, um seine Geschichte weiterzuerzählen. Die Laufsohle des Book 2 zeigt beispielsweise ein von Kakteen inspiriertes Wüstenmotiv, das eindeutig auf Phoenix, Arizona, verweist – die Stadt, in der Booker in der NBA seine Spuren hinterlassen hat. Darüber hinaus verweist die Auswahl der Farbgebungen des Book 2 auf den Aufstieg des Superstars vom College-Basketball-Star zum Phoenix Suns NBA All-Star.