Comment courir sur la plage, d'après les coachs de running
Sport et activité
Du soleil, du sable et du surf ? On signe tout de suite. Voici ce que vous devez savoir à propos du running sur la plage.
Cours de running
Comment courir sur la plage
Vous êtes en vacances à la plage, ou vous avez la chance de vivre en bord de mer (non, on ne vous envie pas du tout !). Le sable vous appelle. Alors enfilez vos baskets, allez au bord de l'eau et rendez-vous compte à quel point il est difficile de courir sur le sable.
« Les gens pensent que courir sur la plage, c'est une super idée, jusqu'à ce qu'ils essaient, explique Chris Bennett, Global Head Coach de Nike Running. Et ça peut être une belle expérience, mais il faut d'abord prendre en compte certains facteurs. » En suivant ces conseils, vous pourrez courir plus longtemps sur la plage et apprécier votre run.
- Sur le sable mou, optez pour des runs plus courts
- Changez de direction s'il y a une pente
- Profitez-en pour faire le vide
- Pour les runs longs, courez sur la promenade
- Protégez-vous
- Portez des chaussures
- Vérifiez la marée avant de partir
« Quand vous courez sur une nouvelle surface, en particulier sur le sable, allez-y doucement au début. Puis accélérez ou ralentissez le rythme selon vos sensations. »
Chris Bennett
Global Head Coach de Nike Running
Préparez-vous pour la plage
Protégez-vous
Pensez à apporter une casquette, des lunettes de soleil et de la crème solaire. « Courir en plein soleil vous prendra énormément d'énergie », explique le Coach. Pensez aussi à repérer sur la carte les toilettes, les points d'eau potable et s'il y a des sauveteurs en service. « Votre sécurité passe avant tout. »
Portez des chaussures
Si vous avez l'habitude de courir pieds nus, alors faites-le. Autrement, le Coach vous conseille de courir avec des chaussures. « Si vos pieds n'ont pas l'habitude de courir sans chaussures, ce sera très rapidement désagréable », affirme-t-il.
Vérifiez la marée avant de partir
Ça peut sembler un détail, mais la marée peut décider du sort de votre run. « Vous n'aurez pas accès au sable plus ferme si la marée est haute », explique le Coach.
Courir sur la plage est-il bon pour vous ?
Le simple fait d'être en plein air et au bord de l'eau peut booster votre motivation, mais c'est loin d'être le seul avantage. Courir sur du sable offre de nombreux bienfaits, l'un des principaux étant de vous assurer un entraînement intense.
Découvrez ici les avis de coachs en running sur les principaux bienfaits d'un run sur la plage, ainsi que leurs conseils pour éviter les blessures si vous débutez.
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Les 4 bienfaits d'un run sur la plage
1.Un run sur le sable peut être plus intense
Le sable étant meuble, un run sur la plage amène à dépenser plus d'énergie, souligne Meghan Kennihan, coach personnelle certifiée et coach de running certifiée. Vous brûlez ainsi des calories, mais surtout, vous faites travailler vos muscles d'une manière nouvelle et intense tout en protégeant vos articulations, car courir sur le sable est un exercice à plus faible impact.
« À lui seul, le sable fait travailler les muscles stabilisateurs de la hanche et du genou deux fois plus dur qu'une route ou une piste, révèle-t-elle. Il s'agit donc d'un excellent moyen de renforcer ses jambes. C'est comme un entraînement de résistance avec une vue bien plus agréable qu'à la salle de sport. »
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2.S'entraîner sur une surface différente
Courir sur le même itinéraire, au même niveau d'intensité et pendant la même durée peut finir par devenir lassant. Pire même, cela peut entraîner des blessures, explique Alina Kennedy, spécialiste certifiée en renforcement musculaire et en conditionnement physique, coach de running certifiée et physiothérapeute.
« Les fans de running ont tendance à se blesser lorsque leur routine est répétitive », précise-t-elle. Cela peut arriver même si vous changez d'itinéraire, car le type de surface reste généralement le même. « Le sable est un terrain complètement différent par rapport à la route. Il s'agit donc d'un bon moyen d'introduire de la nouveauté dans votre routine d'entraînement. »
3.Vous pouvez améliorer vos performances
Le renforcement et la stabilité des jambes peuvent également se traduire par de meilleures performances lorsque vous n'êtes pas à la plage, ajoute Meghan Kennihan. Par exemple, courir sur la plage une ou deux fois par semaine peut vous permettre de gagner en vitesse sur la route ou lors d'une course, car vos jambes sont plus fortes et votre foulée plus dynamique.
Cette amélioration ne s'observe pas que chez les fans de running. Une étude de 2020 publiée dans la revue BMC Sports Science et portant sur le handball a évalué les effets de sept semaines d'entraînement de pliométrie (des exercices qui impliquent des sauts) sur deux surfaces différentes : du sable et le sol d'une salle de sport. Même si les deux groupes ont enregistré une amélioration de certains éléments, comme la hauteur des sauts et l'équilibre statique, les personnes s'entraînant sur du sable ont constaté des améliorations en plus, notamment leurs performances en sprint.
4.Au cas où vous l'auriez oublié, vous êtes à la plage
Même si vous courez régulièrement en extérieur et profitez de l'air frais et de la nature, le changement de décor qu'offre la plage peut booster votre motivation. Comme l'indique Alina Kennedy, vous pouvez même en profiter pour aller nager à la fin de votre run. Difficile d'en faire autant si vous courez sur une piste d'athlétisme ou sur un sentier de randonnée près de chez vous.
Les recherches indiquent que les « espaces bleus » tels que les mers et les lacs peuvent améliorer la santé mentale de manière significative. Par exemple, une étude de 2020 publiée dans la revue Environmental Research a démontré que le simple fait de marcher sur la plage pendant 20 minutes chaque jour sur plusieurs semaines suffisait pour réduire la tension artérielle et améliorer l'humeur, par rapport à une marche en ville de la même durée.
Allez plus loin avec un run guidé
Les runs guidés du Nike Run Club vous permettent de courir en compagnie de coachs Nike, d'athlètes et d'invités spéciaux qui vous encourageront tout au long de votre sortie.
Conseils pour les runs sur la plage
Ces bienfaits vous ont donné envie d'essayer le running sur la plage ? Voici toutefois quelques éléments à garder en tête.
Tout d'abord, bien que le sable soit moins traumatisant pour vos articulations, il n'en reste pas moins une surface instable, ce qui peut augmenter le risque de blessures telles que les entorses à la cheville ou les tendinopathies au niveau des chevilles ou des pieds, souligne Meghan Kennihan. Voici ses conseils pour se lancer sans prendre de risque :
- Commencez en douceur pour vous habituer aux sensations d'un run sur la plage et à ses effets sur votre corps.
- Démarrez par un échauffement dynamique composé d'exercices de mobilité de la cheville et d'exercices axés sur les pieds, tels que des cercles avec la cheville, des extensions de mollet et des balancements de jambe.
- Basez votre entraînement sur le degré d'effort plutôt que sur la durée afin de mieux vous concentrer sur vos sensations pendant le run.
- Si vous souffrez d'une blessure au talon d'Achille ou d'une aponévrosite plantaire, alternez d'abord entre marche et running, et si la tension et la douleur s'intensifient, arrêtez-vous.
- Utilisez une protection solaire anti-transpiration ou spécialement conçue pour le sport, et envisagez de portez des vêtements anti-UV ainsi qu'une casquette ou un chapeau qui tient bien en place.
- Si vous courez au bord de l'eau, faites-le lorsque la marée est basse et prenez garde à l'inclinaison de la plage pour ne pas courir avec une jambe plus haute que l'autre.
Autre question à aborder : courir pieds nus est-il une bonne idée ? Meghan Kennihan préconise de courir avec des chaussures si vous commencez tout juste le running sur la plage.
« Les chaussures offrent le maintien et la stabilité dont vous aurez besoin au niveau de la cheville pour courir sur cette surface mouvante qu'est le sable, indique-t-elle. Il n'est pas recommandé de courir pieds nus sur la plage pendant de longues durées si vous débutez. Mais si vous êtes capable de courir jusqu'à 20 minutes trois fois par semaine, alors vous pouvez tenter quelques runs pieds nus et augmenter la distance et la durée au fur et à mesure. »
Rédaction : Elizabeth Millard