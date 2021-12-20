Comment l'exercice physique réduit-il la tension artérielle ?

Tensiomètre



Un professionnel de santé peut mesurer votre tension artérielle en utilisant un brassard gonflable qui se place autour du bras. Il serre le bras pour bloquer la circulation sanguine dans l'artère brachiale. Cette compression est ensuite doucement relâchée pour permettre au sang d'irriguer à nouveau cette zone. L'appareil détecte les vibrations de la paroi artérielle pour mesurer la tension dans vos artères et déterminer si vous faites de l'hypertension ou de l'hypotension.



Test manuel



Si vous n'avez pas accès à des examens de santé réguliers, vous pouvez vous faire une idée de votre tension artérielle chez vous. Même si cette astuce à réaliser à la maison ne vous garantit pas un relevé précis, il s'agit tout de même d'un bon indicateur.

Placez votre index et votre majeur à l'intérieur du poignet opposé. Cherchez votre pouls juste en dessous du pli du poignet, vers votre pouce. Mettez un chronomètre pendant 10 secondes et comptez le nombre de pulsations que vous sentez. Multipliez ce chiffre par six afin d'obtenir votre rythme cardiaque pour une minute.



En supposant que vous êtes au repos, un rythme cardiaque élevé révèle une hypertension artérielle.