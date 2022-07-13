Quels muscles les presses à cuisses font-elles travailler ? | Article « OGC »

Si vous avez déjà observé une presse à cuisses à la salle de sport, vous avez pu vous demander quels muscles elle fait travailler, comment l'utiliser et si c'est un outil adapté pour vous aider à atteindre vos objectifs de fitness.

« Les presses à cuisses permettent de travailler les jambes en position assise. Vos pieds sont placés à plat sur une plateforme lestée et vous poussez le poids en étirant vos jambes », précise Erica Enarusai, coach personnelle certifiée par la N.A.S.M.

Ces exercices étant réalisés sur une machine, ils permettent d'avoir « plus de stabilité qu'avec une barre d'haltères traditionnelle ou en faisant des squats à poids libre ou des variantes de squats », explique Lin Robinson, coach personnel certifié par la N.A.S.M.