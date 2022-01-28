Un short de running avec une poche pour téléphone : pourquoi est-ce si pratique

Porter un pantalon ou un short de running doté de poches adaptées. Nike propose plusieurs modèles de shorts de running munis de poches, déclinés dans différentes coupes et tailles. Certains sont agrémentés de poches classiques à zip ; d'autres comportent une poche profonde sur le côté, aux dimensions idéales pour accueillir votre appareil. Il existe aussi des shorts respirants qui intègrent une poche intérieure au niveau de la taille, et certains présentent même une poche arrière pour garder vos affaires en toute sécurité. Ces solutions vous aideront à ne pas perdre votre téléphone lors de vos runs. Attacher le téléphone à votre bras. Il existe des brassards spéciaux pour téléphone. Parfaits pour le running, ces accessoires sont dotés d'une poche spécialement conçue pour accueillir votre appareil. Si vous n'avez rien contre l'idée de porter sur vous un accessoire supplémentaire pour courir, cette solution est peut-être la plus adaptée. Glisser le téléphone dans votre brassière de sport. Votre téléphone sera sans aucun doute bien maintenu ainsi, mais cette solution peut s'avérer inconfortable en fonction de la coupe de votre brassière. Autre inconvénient, votre téléphone finira certainement trempé de transpiration lorsque votre corps montera en température avec l'effort. Tenir le téléphone en main à l'aide d'un strap. Avec un étui de téléphone anti-dérapant muni d'un strap réglable, votre téléphone restera bien mieux dans votre main que si vous le tenez à main nue. Cette méthode a également l'avantage d'être moins fatigante, mais elle vous oblige tout de même à garder un objet à la main pendant la durée de votre run.

Si vous décidez d'emporter votre téléphone avec vous pour courir, plusieurs solutions s'offrent à vous pour le ranger :

Il existe également des vestes sans manches, des ceintures et des sacs à dos dans lesquels ranger votre téléphone. Mais ces solutions ne vous apporteront par forcément un confort optimal pendant que vous courez. De plus, en ajoutant une épaisseur supplémentaire à votre tenue de running, vous pourriez perdre en liberté de mouvement. Vous risquez donc d'acheter tout un tas de supports différents pour ensuite les retourner parce qu'ils vous sembleront encombrants ou peu naturels lorsque vous courez. Pour éviter cet écueil, essayez de faire avec l'équipement dont vous disposez déjà. Portez des shorts de running (ou des pantalons, ou des leggings) qui sont dotés d'une poche intégrée.