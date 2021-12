Quelles sont les meilleures chaussures Nike pour faire des squats ?

Lorsque vous choisissez une chaussure de musculation pour une position de squat optimale, vous devez prendre en compte le drop talon-pointe (la différence de hauteur entre le talon et l'avant-pied). Un talon surélevé nécessite moins de souplesse dans les chevilles pour obtenir une plus grande amplitude de mouvement dans votre squat. Cependant, certaines personnes préfèrent la sensation de stabilité d'une chaussure plate.



En outre, les différentes hauteurs de talon sont plus ou moins adaptées aux différentes morphologies. Et certaines hauteurs de talon sont plus adaptées à certains types de squats. Lorsque vous choisissez la hauteur du talon, vous devez également tenir compte des autres exercices que vous effectuerez à la salle de sport.



Un drop talon-pointe faible est plus adapté aux athlètes dotés de jambes et d'un torse courts, puisqu'ils n'ont pas à faire autant d'efforts pour réaliser un squat plus profond. De même, si vous faites habituellement des squats barre basse ou si vous adoptez un écartement de jambes large, vous n'avez pas besoin d'une aussi grande flexion de la cheville pour effectuer le mouvement correctement, et vous pouvez donc très bien le faire avec une chaussure plate. Les chaussures plates sont également plus adaptées aux soulevés de terre et à la pliométrie, qui peuvent également faire partie de votre entraînement.



Un drop talon-pointe standard est idéal si votre torse est plus long que vos jambes, car vous risquez davantage de pencher vers l'avant pendant votre squat. Cette hauteur standard est très polyvalente, ce qui en fait le meilleur choix pour effectuer une variété de styles de squats avec des poids. Mais elle est moins adaptée pour le cross-training qu'une chaussure à talon plat.



Un drop talon-pointe prononcé est plus adapté pour les grands athlètes dotés d'un torse et de jambes longs, car il est plus difficile pour eux d'effectuer des squats profonds. Les chaussures de renforcement musculaire à talon servent également de contrepoids pour les squats avant avec barre d'haltères et favorisent une bonne posture pendant les squats barre haute ou les exercices d'haltérophilie. Elles vous permettent également de resserrer votre position.



Conseil : si vous manquez de souplesse dans les chevilles, un talon plus haut peut aider, mais vous devriez également travailler votre amplitude de mouvement.