Chaussures de training et chaussures de running : quelle est la différence ?

Que tu sois fan de running, adepte de la salle ou bien les deux, tu as besoin d'équipement adapté pour t'accompagner dans tes efforts intenses et donner le meilleur de toi-même. Mais avec une offre de chaussures de sport aussi vaste sur le marché, il est parfois difficile de déterminer quel modèle est le plus adapté pour chaque activité.

La tentation peut être grande de prendre votre paire de sneakers la plus confortable en sortant de chez vous, mais porter le mauvais type de chaussures pour votre entraînement peut augmenter le risque de blessure.

Quelle est la différence entre les chaussures d'entraînement et les chaussures de running ? Bien que les chaussures de cross-training et les chaussures de running présentent certaines similitudes, les chaussures de running offrent le niveau d'amorti nécessaire pour les longues distances, tandis que les chaussures de training permettent une plus grande variété de mouvements.

Voici comment choisir la meilleure option pour ta prochaine séance d'entraînement.