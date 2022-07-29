Les meilleures brassières de sport à encolure haute Nike

Les meilleures brassières de sport à col montant Nike à acheter maintenant
Guide d'achat
Que vous recherchiez le style ou le maintien, ces brassières de sport à col montant répondront à tous vos besoins.
Une brassière de sport à col montant est un incontournable à avoir dans sa garde-robe d'entraînement. De plus, elle peut facilement être portée en dehors de la salle de sport, avec une paire de shorts, un legging ou n'importe quel look.
Étant donné qu'elles couvrent bien et qu'elles tiennent bien en place, les brassières de sport à col montant sont parfaites pour les entraînements rapides et à fort impact, comme l'entraînement fractionné de haute intensité (HIIT), impliquant des mouvements multidirectionnels.
Mais elles sont tout aussi bénéfiques pour les activités intégrant des inversions, comme le yoga et la gymnastique, car elles ne glissent pas lorsque vous avez la tête en bas. Découvrez les meilleures brassières de sport à col montant Nike, qui offrent différents niveaux de maintien.
(Contenu apparenté : Comment laver et prendre soin de votre brassière de sport)
Les meilleures brassières de sport Nike à col montant et à maintien léger
Les brassières de sport à maintien léger sont conçues pour vous offrir une sensation de douceur et de confort, tout en garantissant un maintien suffisant pour les activités à faible impact comme le yoga, le Pilates ou pour être portées au quotidien. Elles sont généralement fabriquées dans des matières légères et extensibles et sont peu rembourrées.
1.Brassière de sport Nike Indy Rainbow Ladder
La brassière de sport à col montant Nike Indy Rainbow Ladder est un modèle coloré conçu pour les activités à faible impact, et ses fines bretelles dans le dos offrent une sensation de fraîcheur et de respirabilité. Ce modèle est équipé de coussinets amovibles, ce qui vous permet d'ajuster le galbe et le confort à votre guise.
2.Brassière de sport Nike Yoga Dri-FIT Indy
Cette brassière de sport ultra-douce à maintien léger est conçue pour s'adapter parfaitement à votre corps : aucun frottement pour une concentration optimale. Le tissu Nike Infinalon est une matière extensible qui est plus fine, plus légère et plus résistante que d'autres fibres Nike, et il offre une sensation de compression tout en douceur, qui épouse les formes du corps.
Cette brassière possède deux paires de bretelles : l'une est douce et extensible en tissu Infinalon avec une finition côtelée ; l'autre est fine et réglable pour un ajustement facile lorsque vous en avez besoin.
Les meilleures brassières de sport Nike à col montant et à maintien normal
Si vous cherchez une brassière de sport offrant un peu plus de maintien, optez pour un modèle à maintien normal. Ces brassières offrent plus de structure et de contrôle (et parfois plus de rembourrage), et sont donc adaptées à tout un éventail d'activités comme la randonnée, le vélo ou le renforcement musculaire.
1.Brassière de sport à col montant Nike Dri-FIT Swoosh
La brassière Nike Dri-FIT Swoosh est le modèle Nike classique, avec ses larges bretelles et ses matières Nike Dri-FIT respirantes permettant une évaporation rapide de la transpiration. Cette variante de la brassière Nike Swoosh emblématique de la marque présente une encolure plus haute et est déclinée en trois coloris camouflage.
Elle comporte un coussinet une pièce amovible, conçu pour rester en place lorsque vous bougez, et la poche pour coussinet s'ouvre par le dessus, ce qui vous permet d'y glisser rapidement un téléphone si vous avez besoin de garder les mains libres.
2.Nike Dri-FIT Swoosh Run Division
Similaire aux autres brassières Nike Dri-FIT Swoosh, ce modèle est fabriqué dans un tissu anti-transpiration, avec des bretelles larges et un coussinet une pièce amovible. Mais cette brassière est spécialement conçue pour les adeptes de running.
Les empiècements en mesh à l'avant et dans le dos permettent une meilleure circulation de l'air, vous offrant un maximum de fraîcheur lors de vos runs intenses, tandis que le design intégrant des éléments réfléchissants apporte une touche stylée à votre tenue.
3.Brassière à demi-zip Nike Air Dri-FIT Swoosh
Brassière de sport à col montant et crop top de sport réunis, ce modèle est équipé d'un demi-zip réglable, qui vous permet d'ajuster le niveau de protection et de l'ôter facilement après l'entraînement.
De plus, cette brassière possède toutes les caractéristiques d'une bonne brassière de sport : coussinet amovible, tissu respirant et bandeau sous la poitrine offrant un bon maintien sans serrer.
La meilleure brassière de sport Nike à col montant et à maintien supérieur
Les brassières de sport à maintien supérieur sont celles qui offrent le plus de maintien pour les activités à fort impact comme le running ou le HIIT. Elles sont généralement fabriquées dans des matières plus épaisses et équipées de fonctionnalités de maintien pour plus de sécurité.
Nike Dri-FIT ADV Alpha
La brassière Nike Dri-FIT ADV Alpha est non seulement stylée, mais également très fonctionnelle. Que ce soit pour courir, sauter ou faire un appui renversé, la bande de renfort au-dessus de la poitrine contribue à minimiser les rebonds, à éviter que la poitrine ne déborde de la brassière et ajoute une épaisseur de maintien supplémentaire.
Offrant un maintien supérieur et une grande durabilité, cette brassière est également légère, aérée et respirante. Les coutures et les bonnets moulés apportent plus de structure et les bretelles réglables vous permettent de personnaliser la tenue.
Rédaction : Hannah Singleton