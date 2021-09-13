Comment laver et prendre soin de votre brassière de sport

Votre brassière de sport vous garantit le maintien dont vous avez besoin pour courir, sauter et bondir tout en restant bien concentrée.Mais dans votre progression vers vos objectifs de fitness, vous terminerez chaque entraînement avec une brassière de sport humide nécessitant un lavage adapté.

Tout comme d'autres vêtements de sport haute performance, une brassière exige en effet des soins particuliers.Si vous souhaitez qu'elle conserve son maintien et sa tenue comme au premier jour, vous devez savoir comment vous y prendre pour la laver.

Suivez ces conseils de lavage pour prolonger la durée de vie de votre brassière et garantir sa propreté et sa fraîcheur.