Le meilleur short de running Nike pour femme

Les meilleurs shorts de running Nike pour femme
Guide d'achat
Tapis de course, pistes d'athlétisme, sentiers… Avec ces shorts de running légers et confortables, tu restes au sec et au frais.
Pour courir par temps chaud ou en salle, tu dois t'habiller en conséquence. Un bon short de running peut t'aider à atteindre des performances optimales. Ça fait longtemps que tu fais du running et tu cherches un nouveau short (ou deux) ? Tu débutes et tu es à la recherche de ton premier short de running ? Pour commencer, il faut savoir ce dont tu as besoin.
Chaque athlète est unique, et c'est pareil pour les shorts de running. Tout dépend de tes besoins et de tes préférences. Il existe différentes longueurs, matières et différents styles de shorts de running. Il y a tellement de choix qu'on peut s'y perdre. Heureusement, tu es au bon endroit pour trouver les meilleurs shorts de running pour femme.
Quelles caractéristiques dois-tu privilégier ?
- Des matières légères qui évacuent la transpiration, pour rester au sec et au frais
- Un bon niveau de compression (ou une coupe ajustée) pour soutenir les muscles des hanches et des jambes, améliorer la circulation et limiter les courbatures
- Une doublure intérieure ou une couche intérieure pour éviter les irritations dues au frottement du tissu ou de la matière contre la peau
- Des poches, pour garder les objets essentiels à portée de main
1. Matière
Ce n'est pas parce que tu te dépenses que ton short doit être plein de sueur. Les meilleurs shorts de running pour femme sont confectionnés avec des tissus synthétiques, pour évacuer l'humidité et te garder au sec. On trouve notamment du polyester, du nylon, de l'élasthanne
ou encore du polypropylène. Cette matière résistante à l'eau, thermorégulatrice et souvent utilisée pour les shorts de running permet de rester au frais et au sec. Avec leur design innovant, les shorts Nike Dri-FIT sont fabriqués dans un tissu anti-transpirant et léger pour évacuer l'humidité.
Tu préfères les fibres naturelles aux matières synthétiques ? Opte pour le bambou. Souvent utilisée dans les vêtements pour bébés, cette alternative aux matières synthétiques est ultra-douce et évacue naturellement la transpiration.
2. Longueur
Certaines personnes aiment les shorts très courts, et d'autres préfèrent les coupes plus longues. Plus couvrants, les shorts de running à mi-cuisse ont généralement une longueur d'entrejambe d'au moins 10 cm. Mieux adaptés aux compétitions, les shorts de running plus courts te permettent de bouger facilement. Les shorts de running qui s'arrêtent en haut de la cuisse ont une longueur d'entrejambe de 10 cm ou moins.
3. Compression et maintien
Certaines personnes aiment la coupe plus ample des shorts de running standard, d'autres préfèrent au contraire le maintien d'un short plus ajusté. Si tu veux plus de maintien et éviter les irritations dues au frottement du tissu ou de la matière sur la peau, opte pour un short de running ajusté, aussi appelé short de compression. Les meilleurs shorts de running de compression pour femme descendent au moins jusqu'à mi-cuisse pour rester bien en place.
4. Doublure intérieure
Si tu as l'habitude des shorts de running pour femme, tu as peut-être remarqué que certains intègrent une doublure. Celle-ci peut remplacer tes sous-vêtements, pour plus de confort et de liberté de mouvement. Elle permet aussi de limiter les irritations et l'accumulation de bactéries tout en conservant une bonne respirabilité.
D'autres shorts de running pour femme peuvent avoir une doublure de compression intégrée. On parle généralement de shorts de running 2-en-1 : ils ont une couche extérieure plus ample et une couche intérieure ajustée qui protège des irritations.
5. Coutures
Sur un short de running pour femme, tu dois aussi penser aux coutures. As-tu déjà envisagé de choisir un modèle sans coutures ? Certaines femmes préfèrent les culottes sans coutures qui se font oublier. Et il en va de même pour les shorts de running. Grâce à leur design sans coutures, ils provoquent moins d'irritations.
En revanche, les shorts avec coutures apportent plus de structure et de maintien que les shorts sans coutures. Tout dépend de tes préférences.
6. Taille
La taille est un élément décisif pour choisir ton short de running. Il faut qu'elle reste bien en place quand tu cours, mais qu'elle ne serre pas trop. Opte pour un short de running pour femme bien couvrant, avec une taille large et épaisse. Et c'est encore mieux si elle est équipée d'un cordon de serrage.
7. Rangement
Quel génie d'ajouter des poches aux shorts de running. Comme ça, tu peux emporter ton téléphone, de l'argent, des clés et d'autres objets essentiels avec toi. Si tu aimes ranger chaque chose à sa place, choisis un short de running avec plein de poches. En plus de leurs poches apparentes sur la jambe, certains modèles ont des poches astucieusement cachées au niveau de la taille. Mieux encore : le zip. Aucun risque de perdre tes affaires quand tu bouges.
Avec le large choix de shorts de running Nike pour femme, tu trouveras forcément un modèle adapté à tes besoins et à ton style. Noir, blanc, rose vif, violet, bleu marine… Les shorts de running Nike se déclinent en plusieurs couleurs et imprimés.
Rédaction : Erica Brooke Gordon