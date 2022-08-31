Essayez cet entraînement pour les jambes au poids du corps approuvé par des spécialistes

Des jambes bien musclées permettent non seulement de pratiquer des sports et des entraînements variés, mais elles peuvent aussi apporter un réel soutien pour les activités du quotidien.

« Des jambes bien musclées vous aident au quotidien à marcher, courir et monter les escaliers », déclare Brittany Noelle, coach personnelle certifiée par la NASM. Elle ajoute que des jambes musclées facilitent le renforcement du corps tout entier, la pratique de l'autodéfense et le déplacement d"objets lourds. C'est pourquoi vous devriez intégrer des entraînements spécifiques aux jambes à votre routine fitness. Trouver le bon entraînement au poids du corps pour les jambes n'est pas compliqué, surtout quand des professionnels vous accompagnent.

Quels sont les avantages des entraînements au poids du corps pour les jambes ? Il y en a beaucoup. Selon Sarah Bradford, coach personnelle certifiée par la NASM, spécialiste des exercices prénatals et postnatals, de la rééducation de la ceinture abdominale et du plancher pelvien, les entraînements au poids du corps permettent d'améliorer la stabilité et le contrôle, de favoriser les performances athlétiques, d'améliorer les mouvements fonctionnels, de renforcer les articulations et, bien sûr, de renforcer les jambes, les fessiers, la ceinture abdominale ainsi que le plancher pelvien.

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Sarah Bradford constate également que les fessiers, les quadriceps (à l'avant des cuisses) et les ischio-jambiers (à l'arrière des cuisses) qui se trouvent sur les jambes sont les groupes de muscles les plus importants du corps. Une masse musculaire développée permet de brûler plus de calories (même au repos), augmente le métabolisme dans son ensemble et favorise la bonne santé du corps.

Voici les trois entraînements au poids du corps pour les jambes conseillés par Brittany Noelle et Sarah Bradford que vous pouvez réaliser dès votre retour à la maison.