Est-ce que les squats permettent de muscler les fessiers ?

La dominance des quadriceps, qui résulte souvent d'une position assise prolongée au quotidien, peut survenir lorsque vos hanches se resserrent pour s'adapter à la position assise. Cela se reflète ensuite dans l'exécution de mouvements tels que les squats. Votre corps aura plutôt tendance à passer en position de squat ou de fente avec les genoux en premier, plutôt que les hanches. Ainsi, votre chaîne antérieure (vos quadriceps et l'avant de votre corps) supportera l'essentiel de la charge plutôt que la chaîne postérieure (vos fesses et vos ischio-jambiers).

Si vous avez des quadriceps dominants et que vous faites des squats, vous pouvez avoir les cuisses endolories et développer vos quadriceps plutôt que les fessiers. Au pire, vous risquez de vous blesser au niveau des hanches ou des genoux.

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