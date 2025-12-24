Pronation et supination : quelle est la différence ?

Lorsque tu marches ou cours, tes pieds modifient subtilement la répartition du poids. C'est ce qu'on appelle la pronation et la supination, selon la direction dans laquelle tes pieds ont tendance à « se dérouler » à chaque pas.

« La pronation se produit lorsque le pied se déroule vers l'intérieur, plaçant une plus grande partie du poids corporel sur le bord intérieur du pied. La supination est le contraire : lorsque le pied se déroule vers l'extérieur, plaçant la majeure partie du poids corporel sur le bord extérieur du pied », explique Carol Mack, D.P.T., spécialiste certifiée en renforcement musculaire et en conditionnement physique, à Cleveland (Ohio). « Ces mouvements sont normaux et se produisent à chaque pas que nous faisons. Cependant, chez certaines personnes, la pronation ou la supination peut être encore plus prononcée. »

Lorsque cela se produit, on parle de surpronation ou de sursupination (sous-pronation), ce qui peut avoir un impact sur ta démarche et tes performances athlétiques.



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