Choisir les bonnes chaussures de running pour la supination

Le running n'est pas nécessairement difficile : cela peut être aussi simple que de placer un pied devant l'autre. La façon dont vos pieds touchent le sol peut toutefois rendre votre run tout sauf facile.

Idéalement, lorsque vous courez, votre poids devrait être uniformément réparti et vos pieds, toucher le sol au milieu du pied. C'est ce qu'on appelle la pronation neutre. Les chevilles et les jambes sont correctement alignées, le risque de blessure est donc réduit. De plus, votre poids étant réparti de manière égale, vous bénéficiez d'une meilleure absorption des chocs lorsque vos pieds touchent le sol.

Malheureusement, la supination et la pronation peuvent modifier votre foulée et perturber votre alignement.

La pronation (techniquement, la surpronation) signifie que votre pied est trop incliné vers l'intérieur. Le poids est davantage réparti sur l'intérieur du pied et la voûte plantaire.

La supination (ou sous-pronation) conduit à l'inclinaison de votre pied vers l'extérieur, répartissant le poids sur le bord extérieur de votre pied et de votre cheville. Cela peut entraîner des douleurs à la cheville, une aponévrosite plantaire, des périostites tibiales, des entorses et des douleurs de la bandelette ilio-tibiale (IT).

Il existe de nombreuses causes complexes de supination du pied. Vous avez peut-être une structure de pied héréditaire sujette à la supination. Cela peut se traduire par une voûte plantaire naturellement haute ou un cou-de-pied rigide. Parmi les causes courantes de supination, on trouve également le surmenage, les blessures ou les déséquilibres musculaires du pied, de la cheville ou de la jambe.

Si vous vous reconnaissez, le moyen le plus efficace de corriger l'excès de supination est de porter des chaussures adaptées. Les meilleures chaussures pour corriger la supination intègrent un amorti supplémentaire, un bon soutien de la voûte plantaire et une pointe large, qui aident à maintenir le pied, stimuler la pronation et absorber les chocs.