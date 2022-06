Quelles chaussures sont les mieux adaptées en cas de surpronation ?

Certaines chaussures sont conçues pour prendre en compte la surpronation. Elles contrebalancent la tendance du pied à pencher de façon exagérée, offrant plus d'amorti et un meilleur soutien de la voûte plantaire.

Les chaussures de stabilité pour la surpronation visent à stabiliser le pied en ajoutant un contrôle des mouvements au niveau de la semelle intermédiaire, connu sous le nom de montant médian. Ce support au niveau de la partie médiane (matière plus ferme dans la semelle intermédiaire) permet de conserver l'alignement des pieds, des chevilles et des jambes. Cela permet un mouvement plus fluide du talon à la pointe, sans exercer une pression excessive sur le gros orteil pendant les impulsions.

Les chaussures Nike assurant un bon maintien sont conçues pour une absorption optimale des chocs grâce à une empreinte plus large pour plus de stabilité, et une semelle extérieure plus incurvée pour des transitions plus faciles du talon à la pointe. Voici ce que vous devez prendre en compte lorsque vous recherchez les chaussures les plus adaptées à la surpronation.

Amorti stratégique

Lorsque vous avez tendance à la surpronation, vous avez besoin d'une technologie d'amorti spécifique. Vous devez rechercher une mousse à la fois souple et dynamique qui assure une grande stabilité, comme la mousse Nike React. Elle absorbe l'impact sans diminuer le retour d'énergie de chaque foulée.

La mousse Nike React amortit chaque pas et reprend sa forme d'origine afin d'assurer une sensation uniforme sous le pied au fil des foulées et des kilomètres. De plus, il s'agit de la mousse la plus durable de Nike.

Stabilité durable

Les chaussures trop souples ne feront qu'aggraver la tendance naturelle de votre pied à pencher vers l'intérieur. Il est important que vos chaussures assurent la stabilité de vos pieds.

Les chaussures de running Nike Zoom Structure possèdent une semelle intermédiaire dotée d'un système de maintien dynamique à triple densité. Ce système présente des renforts en mousse opposés avec des densités différentes afin de diminuer le taux de pronation. Elles contiennent aussi des câbles Nike Flywire asymétriques qui enveloppent votre pied tout en assurant plus de maintien, sans poids superflu.

Soutien de la voûte plantaire ferme

Lorsque votre pied penche vers l'intérieur, votre voûte plantaire s'affaisse. Vous avez besoin de chaussures dotées d'une semelle intermédiaire ferme afin de recréer et de protéger votre voûte plantaire naturelle avec un maintien renforcé. Cela permet d'améliorer l'alignement de votre pied et l'efficacité de votre running.

Choisissez des chaussures en forme de balancier, qui assurent une transition fluide du talon à la pointe. Elles offrent plus de maintien pendant les trois phases de la foulée d'un runner : de la souplesse lorsque le pied décolle, de la fluidité lorsqu'il avance et un soutien confortable de la voûte plantaire au contact du sol.

Contrefort de talon renforcé

Très communs sur les chaussures de stabilité, les contreforts de talon renforcés offrent un maintien optimal aux pieds présentant une surpronation pendant un long run. Le terme « contrefort de talon » désigne le rembourrage et la doublure à l'arrière de la chaussure, qui limitent le glissement tout en offrant une meilleure stabilité à chaque foulée. Cet élément est essentiel pour les runners qui présentent une surpronation, car ils peuvent souffrir d'une entorse ou d'une douleur à la cheville avec des chaussures moins stables.